Sjeføkonom kritisk til budsjettavtale: - Viser svak pengedisiplin

Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets mener budsjettavtalen på Stortinget er et tegn på dårlig pengedisiplin, spesielt med gjennomslaget for Stad skipstunnel.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets er svært kritisk til budsjettavtalen på Stortinget , som han mener er et tydelig tegn på svak pengedisiplin blant politikerne.

I et intervju med Finansavisen påpeker han at avtalen om revidert nasjonalbudsjett har en ramme som ligger 5,6 milliarder kroner over regjeringens opprinnelige forslag. Dette er en betydelig økning som ifølge Andreassen viser at politikerne ikke tar hensyn til økonomiske realiteter. Han understreker at dette gjelder de fleste partier, om ikke alle, og at det er en generell mangel på ansvarlighet når det kommer til offentlige finanser.

Et av de mest omstridte punktene i avtalen er gjennomføringen av Stad skipstunnel, et prosjekt som har vært grundig vurdert og konkludert med at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Andreassen kaller dette tragisk, fordi man nå likevel velger å bruke milliarder på et prosjekt som ikke forsvarer seg. Han peker spesielt på Senterpartiet som den direkte ansvarlige, men også Høyre og Fremskrittspartiet har signalisert støtte. Dette er ifølge ham et klart eksempel på at pengedisiplin ikke er en prioritet.

Han advarer om at slike vedtak kan ha langsiktige konsekvenser for norsk økonomi, selv om den umiddelbare effekten på renten kanskje er begrenset. Videre diskuterer Andreassen mulig effekt på Norges Banks rentebeslutninger. Han tror ikke at den økte pengebruken vil føre til endringer i rentebanen ved junimøtet, men han mener at man må argumentere hardt for at dette trekker i retning av høyere renter.

Kommentarene hans kommer i en tid hvor det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. Mange økonomer er bekymret for at den ekspansive finanspolitikken kan forsterke inflasjonspresset. Andreassen avslutter med å understreke viktigheten av å ha en bærekraftig økonomisk politikk, og at politikerne bør vise større grad av ansvarlighet i fremtidige budsjettforhandlinger.

Dette er en påminnelse om at beslutninger tatt i dag vil påvirke norsk økonomi i årene som kommer, og at det er avgjørende å prioritere prosjekter som gir reell samfunnsnytte





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