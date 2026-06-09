Sjeføkonom mener budsjettavtalen viser svak pengedisiplin

Sjeføkonom i Sparebank 1 mener at pengedisiplin er svak på Stortinget. Han peker på at avtalen om revidert nasjonalbudsjett har en ramme som ligger 5,6 milliarder kroner over regjeringens opprinnelige forslag. Han tror ikke den økte pengebruken vil slå synlig ut i Norges Banks rentevurderinger ved rentemøtet i juni.

Sjeføkonom i Sparebank 1 mener budsjettavtalen viser svak pengedisiplin på Stortinget . Pengedisiplin er ikke den mest åpenbare egenskapen blant politikerne, og det gjelder de fleste partier.

Avtalen om revidert nasjonalbudsjett har en ramme som ligger 5,6 milliarder kroner over regjeringens opprinnelige forslag. Blant gjennomslagene er at Stad skipstunnel, som mange har vurderet å ikke være verdt pengene, nå likevel blir gjennomført. Senterpartiet, Høyre og Frp har signalisert at de vil gjennomføre dette. Det er en klar indikasjon på at pengedisiplin ikke er den mest åpenbare egenskapen blant politikerne.

Sjeføkonomen tror ikke den økte pengebruken vil slå synlig ut i Norges Banks rentevurderinger ved rentemøtet i juni. Han tror ikke rentebanen blir endret av dette, men man skal argumentere hardt for at dette drar norske renter ned





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