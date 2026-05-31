Sjeføkonomer spente på boligprisene etter renteheving

Norges Banks renteheving i mai skaper spenning rundt boligprisutviklingen. Sjeføkonom Kari Due-Andresen og Handelsbankens Karine Alsvik Nelson deler sine analyser om boligmarkedet, samtidig som amerikanske jobbtall og selskaper som Norwegian og BW LPG trekkes frem.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom er spent på boligprisutviklingen etter at Norges Bank hevet renten til 4,25 prosent i mai. Hun sier at renteutsiktene er mye høyere enn ved inngangen av året, noe som utgjør en stor forskjell for vanlige folk.

Due-Andresen forventer at boligprisene vil stige i år, men svakere enn i fjor, spesielt på grunn av rentehevingen. Hun er ekstra spent på mai-tallene, som kan vise utslagene av renteoppgangen. Handelsbankens Karine Alsvik Nelson tror heller ikke på prisfall for året totalt sett. Hun viser til høy lønnsvekst og et solid arbeidsmarked som faktorer som støtter boligprisene.

Nelson venter en sesongjustert vekst på 0,3-0,4 prosent i mai, marginalt svakere enn i april. Hun påpeker at vedvarende svak boligbygging begrenser tilbudet, samtidig som salg av utleieboliger midlertidig øker tilbudet i bruktboligmarkedet. Due-Andresen er også opptatt av forskjellen mellom Oslo og andre regioner. Oslo er ekstra renteutsatt på grunn av høy belåning og mange små leiligheter.

Hun sier at Oslo allerede er rammet hardere enn resten av landet, med svakest boligprisutvikling siden nyttår. De mer oljesterke regionene på Vestlandet og turistpregede Tromsø har hatt sterkere utvikling, men også de vil merke renteoppgangen. Due-Andresen understreker at høyere renter påvirker boligmarkedet i hele Norge, men med varierende styrke. I slutten av uken kommer de månedlige sysselsettingstallene fra USA, som er svært viktige for rentesettingen.

Due-Andresen sier det blir spennende, da det er ventet nok en sterk måned med 95 000 nye jobber i mai. Sterke jobbtall gjør amerikansk renteoppgang mer sannsynlig, noe som kan påvirke renten i Norge via kronekursen. Hun legger til at krig i Midtøsten slår hardere for Europa enn USA, og at USAs arbeidsmarked har styrket seg til tross for dette. Due-Andresen trekker også frem AI-boomen og spørsmålet om hvordan den påvirker sysselsettingen i USA.

Foreløpig har utslagene vært små, men dette følges nøye. Vi får også trafikktall for mai fra Norwegian før høysesongen. Kraftig hopp i drivstoffprisene som følge av Iran-krigen har lagt en demper på aksjen, men nylig har det sett lysere ut. Nordea-analytiker Sondre Snersrud tror tallene blir svakere på grunn av tøft sammenligningsgrunnlag.

Han er mest spent på hvor stor andel av drivstoffet Norwegian har sikret seg priser på fremover. I tillegg kommer det norske gassrederiet BW LPG med kvartalsresultater. Aksjen har steget kraftig de siste månedene på grunn av krigen som har stengt Hormuzstredet, en viktig transportvei for olje og gass. Due-Andresen avslutter med at den samlede usikkerheten i verdensøkonomien, kombinert med nasjonale faktorer, gjør at alle øyne er rettet mot sentralbankene og deres rentebeslutninger i tiden fremover





