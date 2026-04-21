Sjelden boligkupp: Bolig med badet utenfor leiligheten skal selges

Steffen Brenna har bodd i en 22 kvadratmeter stor loftsleilighet på Fjellhamar i flere år, men nå skal den utradisjonelle leiligheten selges. Den største overraskelsen er at badet ligger på utsiden av leiligheten, noe eieren selv har lært å leve godt med.

Da Steffen Brenna kjøpte sin studioleilighet på Fjellhamar i 2020, visste han at han gikk inn i en boligsituasjon utenom det vanlige. Leiligheten, som er på 22 kvadratmeter, ligger i en loftsseksjon og bærer preg av smarte løsninger og en moderne, mørk estetikk. Brenna, som til daglig jobber som elektriker, har lagt ned betydelig innsats i å pusse opp den lille boligen.

Han har blant annet byttet ut det gamle kjøkkenet med en moderne, sort innredning som står i sterk kontrast til de opprinnelige hvite flatene han møtte da han flyttet inn. Til tross for at plassen er begrenset, fremhever Brenna at leiligheten fungerer utmerket for en person, og at de skrå veggene skjuler romslige oppbevaringsrom som gjør det mulig å holde orden. Det mest oppsiktsvekkende ved denne boligen er utvilsomt den unike planløsningen knyttet til sanitærforholdene. Brenna har bodd i leiligheten i flere år i den tro at badet og toalettet, som ligger utenfor selve leilighetens fire vegger, var borettslagets eiendom med eksklusiv bruksrett for ham. Det var først i forbindelse med den nåværende salgsprosessen at det kom for dagen at badet faktisk er en integrert del av hans eierseksjon. For å komme seg til badet må han gå ut hoveddøren, passere gjennom oppgangen og krysse råloftet der naboene har sine boder. Dette har ført til mange morsomme episoder, inkludert en situasjon der han møtte en nabo mens han kun var ikledd boksershorts på vei til morgenstellet. Brenna tar det hele med knusende ro og ser på løsningen som en del av sjarmen ved å bo i en annerledes leilighet. Nå står imidlertid leiligheten for tur for et eierskifte, da Brenna har bestemt seg for å søke nye eventyr i Oslo, byen han opprinnelig har et sterkt forhold til. Eiendomsmegleren hos Aktiv Lørenskog innrømmer at leiligheten har en svært spesiell planløsning som utvilsomt ikke passer for enhver kjøper. Samtidig peker hun på at prispunktet er gunstig, noe som gjør boligen til et attraktivt alternativ i et ellers kostbart marked på Lørenskog. Brenna selv er trygg på at det finnes en kjøper som kan se verdien i et kompakt og unikt hjem. Historien om den spesielle loftsleiligheten på Fjellhamar har vakt stor oppsikt, og den fungerer som en påminnelse om at boligmarkedet av og til byr på overraskelser som utfordrer våre vante forestillinger om hva et hjem skal inneholde. Enten man ser på badeløsningen som en praktisk utfordring eller en sjarmerende kuriositet, er det ingen tvil om at leiligheten har gitt Brenna en boopplevelse han sent vil glemme





