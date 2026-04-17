Sjokk i Saudi-Arabia: Hervé Renard sparket like før VM

Den franske landslagstreneren Hervé Renard, som ledet Saudi-Arabia til en sensasjonell VM-seier mot Argentina, er sparket med umiddelbar virkning, kun 59 dager før neste VM.

Fotball verdenen ble for alvor rystet under VM i Qatar da Saudi-Arabia , under ledelse av den franske treneren Hervé Renard , leverte en sensasjonell prestasjon. Til tross for at Argentina, med superstjernen Lionel Messi i spissen, til slutt gikk hele veien og vant mesterskapet, klarte de ikke å beseire Saudi-Arabia i gruppespillet. Renard ledet ørkennasjonen til en utrolig 2-1-seier fra et 0-1-underlag, en bragd som umiddelbart ble ansett som den største overraskelsen i mesterskapet. Denne seieren skapte enorm jubel og heltestatus for Renard i Saudi-Arabia , og mange hadde forventet at han ville lede laget videre mot neste VM, som arrangeres i USA.

Imidlertid ser det ut til at heltestatusen har blitt erstattet av en brå vending. Presidenten i det saudiarabiske fotballforbundet har nå valgt å sparke den franske treneren med umiddelbar virkning. Dette drastiske grepet kommer kun 59 dager før VM-start, noe som kaster en stor usikkerhet over landets forberedelser og fremtidige prestasjoner. Hervé Renard er dermed ferdig som landslagstrener for Saudi-Arabia etter sin andre periode. Hans første periode strakte seg fra 2019 til 2023, der han oppnådde stor suksess. Etter dette tok han et års pause som landslagstrener for det franske fotballandslaget. Sommeren 2024 returnerte han til Saudi-Arabia med ambisjoner om å bygge videre på suksessen fra VM. Nå er imidlertid dette kapittelet brått avsluttet, ifølge meldinger fra det franske nyhetsbyrået.

Beslutningen om å sparke treneren så kort tid før et så viktig mesterskap, reiser naturligvis mange spørsmål om årsakene og den videre veien for det saudiarabiske landslaget. Det er uvisst om det har vært interne uenigheter, sportslige skuffelser eller andre faktorer som har ført til denne drastiske avgjørelsen.

Saudi-Arabia er plassert i gruppe H i det kommende VM. Her venter tøff motstand i form av Spania, Uruguay og Kapp Verde. Uten Hervé Renard ved roret, står laget nå overfor en betydelig utfordring med å navigere i en gruppe som allerede er ansett som svært krevende. Det vil bli interessant å se hvem som overtar treneransvaret og hvordan dette vil påvirke lagets dynamikk og prestasjoner i mesterskapet. Etter den historiske seieren mot Argentina i Qatar, hadde mange håpet på en stabil og positiv utvikling under Renards ledelse. Denne sparkingen skaper dermed et stort spenningsmoment og en uforutsigbarhet rundt Saudi-Arabias deltakelse i VM. Fotballfans over hele verden vil følge spent med på hvordan landslaget takler denne uventede endringen på trenerfronten, og om de klarer å gjenskape noe av magien fra VM i Qatar til tross for det nylige skiftet





