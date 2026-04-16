Sjokkerende prishopp på VM-togbilletter i USA: Fifa og New Jersey i skvis

Planer om over 1000 kroner for en kort togtur til VM-arenaen MetLife Stadium skaper sterke reaksjoner. Guvernør i New Jersey krever at Fifa dekker kostnadene, mens fotballforbundet peker på tidligere avtaler og milliard-støtte.

Selskapet New Jersey 's NJ Transit planlegger et drastisk prishopp på togbilletter til VM-arenaen MetLife Stadium, som ligger i New Jersey , men som vil huse kamper under fotball-VM i 2026. Ifølge meldinger fra The Athletic, vil en enkeltbillett fra New York til arenaen koste over 100 amerikanske dollar, noe som tilsvarer rundt 943 norske kroner med dagens kurs. Denne strekningen er kun omkring 30 kilometer lang. Til sammenligning ligger dagens pris for en lignende reise rundt 100 norske kroner. Dette skyhøye prisnivået har naturlig nok vakt stor oppsikt og sterke reaksjoner blant fotballfans og lokalpolitikere.

Guvernøren i New Jersey, Mikie Sherrill, har vært svært kritisk til prisøkningen og har uttalt at Fifa burde ta regningen for transporten. Hun mener at det er uakseptabelt at fans som ønsker å delta på arrangementer av denne størrelsesordenen, skal måtte betale en så formidabel sum for en kort reisevei. Sherrills uttalelser indikerer et betydelig press på Fifa om å ta et større ansvar for den logistiske biten av mesterskapet. Dette understreker også et bredere problem der kostnadene for å arrangere store idrettsarrangementer potensielt kan velte over på publikum på en urimelig måte.

Fifa har nå slått tilbake mot kritikken og uttrykt sin overraskelse over guvernørens uttalelser. I en offisiell uttalelse, som The Athletic har fått innsyn i, forklarer fotballforbundet sin side av saken. De henviser til opprinnelige avtaler som ble signert i 2018 med arrangør-byene. Disse avtalene forlangte opprinnelig gratis transport for alle supportere til alle kamper. Imidlertid, som følge av økende kostnader i prosessen, ble disse retningslinjene endret i 2023. Den reviderte enigheten innebærer nå at alle som innehar en kampbillett eller er akkreditert presse, skal ha mulighet til å benytte seg av kollektivtransport til og fra kampene til ordinær pris. Fifa hevder videre at de har samarbeidet med arrangørbyene om transport i mange år, og at de har bidratt med millioner av dollar for å støtte opp under transportløsningene.

Til tross for Fifas forklaring, står spørsmålet om rimelig tilgjengelighet for fansen fortsatt sentralt i debatten rundt mesterskapet.





