Sjokkerende togbillettpriser til fotball-VM i New Jersey: Over 1300 kroner tur-retur

En nyhetsartikkel som rapporterer om de uventet høye prisene på togbilletter til fotball-VM-kamper i New Jersey. Prisen på 1340 kroner tur-retur blir kritisert av FIFA, og kommenteres som utenfor normen fra tidligere sluttspill.

Prisen for togturen fra Penn Station i New York til stadion i East Rutherford, New Jersey , under det kommende fotball-VM er blitt satt til et sjokkerende beløp. Den offisielle prisen tur-retur er nå fastsatt til 1340 kroner, et betydelig høyere beløp enn tidligere antatt. Dette har utløst sterk kritikk fra Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ), som i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået AFP fredag kveld, beskriver prisøkningen som uhørt og vilkårlig.

FIFA uttaler videre at de krever at disse oppskrudde prisene blir dekket av arrangørene. Det er planlagt å avholde hele åtte VM-kamper på stadion i East Rutherford. Blant disse kampene finner vi Norges viktige gruppespillkamp mot Senegal den 22. juni, samt den prestisjetunge VM-finalen som skal spilles den 19. juli. Tidligere denne uken ble det rapportert om en kraftig prishopp på togbilletter, med en forventning om at de ville overstige 100 dollar. Fredag ble de faktiske prisene offentliggjort, og de overgår de verste anslagene. Med en dagens kurs tilsvarer 150 dollar hele 1340 kroner. Dette er en astronomisk økning, og utgjør mer enn en 11-dobling av den vanlige tur-retur-prisen på 12,90 dollar. Beklageligvis vil det heller ikke bli tilbudt noen prisreduksjoner for barn eller pensjonister, noe som gjør arrangementet enda mindre tilgjengelig for mange. Videre vil det ikke være noen parkeringsmuligheter ved stadion for vanlige tilskuere. Kun de som har sikret seg billett til selve kampene, vil få muligheten til å kjøpe billetter til kollektivtransport, enten tog eller buss. Thomas Concannon uttrykte sin dype skuffelse til mediene, og beskrev prisene som astronomiske og utenfor enhver norm fra tidligere store idrettssluttspill. Han påpekte at dette skaper en uheldig situasjon for supportere som ønsker å følge sine lag. Tidligere har det også vært knyttet betydelig oppmerksomhet og sterke reaksjoner til prisingen av togbilletter fra Boston til VM-stadion i Foxboro. Der har prisene blitt skrudd opp til 80 dollar tur-retur, noe som representerer en firedobling av den ordinære prisen. Til sammenligning koster bussbilletter til det samme arrangementet 95 dollar, noe som understreker den generelle trenden med uvanlig høye transportkostnader knyttet til dette fotball-VM-arrangementet i USA





