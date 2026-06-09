Skam og sykefravær: En etisk Reflections

Debattinnlegg som undersøker om bruk av skam for å øke arbeidsdeltakelse er rettferdig, spesielt forutsatt at det rammer de svakeste. Artikkelen diskuterer teorier om samfunnsnytte og rettferdighet og konkluderer at rause velferdsordninger er nødvendige for å beskytte de mest utsatte.

Dette er et debattinnlegg som tar for seg spørsmålet om arbeidsmoral og sykefravær i Norge. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og kvalitetskontrollert av Aftenbladet.

Skribenten diskuterer om det er rettferdig å bruke skam som en mekanisme for å oppfordre folk til å delta i arbeidslivet, særlig med tanke på personer med dårlig inntekt, svak helse og andre utfordringer. Artikkelen hevder at skam er en naturlig følge av ikke å deltakse i arbeidet, men utfordrer om dette er et fair system når ikke alle har et reelt fritt valg. Skammen kan være en ekstra belastning for de som allerede er i en vanskelig situasjon.

Skribenten refererer til Mykletuns forsvar for å øke skammen for å redusere sykefraværet, sammenlignet med andre land som Sverige. Men en må også vurdere om reduksjon i sykelønn eller innføring av karensdager er etiske og politisk akseptable. Her trekkes teorier fra Pareto om samfunnsnytte og Rawls om rettferdighet. Ifølge Rawls burde samfunnsordninger være slik at de tilgodeser de svakeste, ikke de sterkeste.

En innskjerping av sykelønnsordningen vil ramme nettopp de med lav inntekt og dårlig helse mest, noe som er i strid med prinsippet om å beskytte de mest utsatte. Artikkelen konkluderer med at en slik innskjerping ikke er verken etisk eller politisk rettferdig, spesielt fordi den har liten effekt på atferd og stor negative konsekvenser for en sårbar gruppe. Den økonomiske gevinsten vil være liten sammenlignet med byrden den legges på de som allerede er i en udrikket situasjon.

Innlegget understreker at vi må vurdere om målene for bedre arbeidsmoral oppveier fosterandringen for de svakeste i samfunnet. Diskusjonen er relevant i lys av Norges høye sykefravær og den politiske debatten om velferdsordninger og arbeidsdeltakelse. Artikkelen oppfordrer til en mer rettferdig tilnærming som ikke bare fokuserer på tall, men også på menneskelig verdighet og likeverd





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Sykefravær Arbeidsmoral Skam Velferd Rettferdighet

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