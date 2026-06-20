Skanska og Vassbakk & Stol får kontrakt på 1,6 millarder for å oppgradere Lærdalstunnelen

Et arbeidsfellesskap mellom Skanska og Vassbakk & Stol er tildelt kontrakten for en omfattende oppgradering av Lærdalstunnelen. Arbeidet starter i september 2023 og vil pågå over tre år med lengre nattestengninger i perioden, før tunnelens drift kan normaliseres. Prosjektet er en del av vegvesenets strategi for å opprettholde sikkerhet og kapasitet på Norges viktigste transportårer.

Arbeidsfellesskapet mellom Skanska og Vassbakk & Stol har fått i oppdrag å oppgradere Lærdalstunnelen , verdens lengste vegtunnel på 24,5 kilometer, for en sum på 1,6 milliarder kroner.

Oppstarten er planlagt til september 2023, og arbeidet vil utføres over tre år med ferdigstillelse høsten 2029. Dette følger etter en åtte måneder lang konkurranseprosess med forhandlinger, der entreprenørenes tilbud ble grundig vurdert. De andre bidragsyterne i konkurransen har ti dagers klagefrist på utvelgelsesbeslutningen. Prosjektleder Susanne Svardal hos Statens vegvesen bekrefter at arbeidsfellesskapet levert det beste tilbudet, og at myndighetene ser fram til å starte oppgraderingen.

Denne omfattende moderniseringen er nødvendig på grunn av tunnelens alder og komplekse geologiske forhold. For å sikre en effektiv og sikker oppgradering vil det være lange nattestengninger fra september 2023 frem til juli 2028. I denne perioden vil tunnelen være stengt i 12 timer hver natt. Dette er avgjørende for å håndtere de utfordrende geologiske forholdene og oppnå en god framdrift.

Etter juli 2028 planlegges kortere nattestengninger, og fra november 2028 vil tunnelen i prinsippet være åpen natten gjennom. Ordren innebærer samtidig sprengings- og elektroarbeid i forskjellige deler av tunnelen for å opprettholde en svært høy produksjonstakt i løpet av oppgraderingsperioden. Dette krever nøye planlegging og koordinasjon for å minimere forsinkelser. Lærdalstunnelen har en kritisk funksjon som transportsamband mellom øst og vest i Norge.

Derfor er det særlig viktig at tunnelens tilgjengelighet håndteres forsiktig. Planen innebærer at når Hardangervidda er stengt på grunn av uvær eller andre forhold, skal Lærdalstunnelen holdes åpen for å sikre en alternativ rute. Oppgraderingen vil forbedre sikkerhet, kapasitet og driftsevne, noe som er avgjørende for en pålitelig transportåre i et land med kompleks geografi og variert vær





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