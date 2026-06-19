Arbeidsfellesskapet Skanska og Vassbakk & Stol skal oppgradere Lærdalstunnelen for 1,6 milliarder kroner. Oppgraderingen vil starte i september 2023 og vil ta tre år å fullføre.

Skanska og Vassbakk & Stol skal oppgradere Lærdalstunnelen for 1,6 milliarder kroner. Oppgradering en vil starte i september 2023 og vil ta tre år å fullføre.

Arbeidsfellesskapet har levert det beste tilbudet og vil nå starte arbeidet i tunnelen. Det vil være lange nattestengninger fra september 2023 til høsten 2029 på grunn av utfordrende geologiske forhold. Fra juli 2028 vil det være kortere nattestenginger og fra november 2028 vil det være nattåpent. Prosjektlederen har sagt at det er nødvendig å ha 12 timers nattestenginger for å kunne håndtere de utfordrende geologiske forholdene i tunnelen og sikre god framdrift.

De vil holde en svært høy produksjon i løpet av de tre åra oppgraderingen pågår. Sprengingsarbeid og elektroarbeid vil skje samtidig i forskjellige deler av tunnelen. På grunn av tunnelens viktige funksjon som transportåre mellom øst og vest, er det planlagt at når Hardangervidda er stengt på grunn av uvær, så skal Lærdalstunnelen holdes åpen





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Lærdalstunnelen Skanska Vassbakk & Stol Oppgradering Tunnel

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