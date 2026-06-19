Arbeidsfellesskapet Skanska og Vassbakk & Stol skal oppgradere Lærdalstunnelen for 1,6 milliarder kroner. Oppstart er planlagt i september ifølge Vegvesenet.

Arbeidsfellesskapet Skanska og Vassbakk & Stol skal oppgradere Lærdalstunnelen for 1,6 milliarder kroner. Oppstart er planlagt i september ifølge Vegvesenet . Det blir lange nattestengninger fra september 2023 grunnet utfordrende geologiske forhold.

Oppgraderingen ferdigstilles høsten 2029. Det tok en åtte måneder lang konkurranse med forhandlinger for å finne hvem som skal oppgradere verden lengste vegtunnel på 24,5 kilometer. Arbeidsfellesskapet Skanska og Vassbakk & Stol er i dag tildelt kontrakten med en kontraktssum på 1,6 milliarder kroner. De andre entreprenørene som var med i konkurransen har ti dagers klagefrist.

Arbeidsfellesskapet Skanska og Vassbakk & Stol har levert det beste tilbudet, og vi ser nå fram til å komme i gang med arbeidet i tunnelen, sier prosjektleder Susanne Svardal i Statens vegvesen. Fra juli 2028 er det planlagt kortere nattestenginger, og fra november 2028 og blir det i prinsippet nattåpent. 12 timers nattestenging er nødvendig for å kunne håndtere de utfordrende geologiske forholdene i tunnelen, og sikre oss god framdrift, sier prosjektlederen.

Vi skal holde en svært høy produksjon i løpet av de tre åra oppgraderingen pågår. Sprengingsarbeid og elektroarbeid vil skje samtidig i forskjellige deler av tunnelen, sier Svardal. På grunn av tunnelens viktige funksjon som transportåre mellom øst og vest, er det planlagt at når Hardangervidda er stengt på grunn av uvær, så skal Lærdalstunnelen holdes åpen





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Lærdalstunnelen Skanska Vassbakk & Stol Oppgradering Tunnel Vegvesenet

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