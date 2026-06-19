Oppgraderingen av Lærdalstunnelen med fokus på sikring av et stabilt transportsystem mellom øst og vest, inkludert lange nattestengninger og en 12‑time plan i løpet av 2023-2029.

Skanska og Vassbakk & Stol har blitt tildelt ansvaret for en omfattende oppgradering av Lærdalstunnelen , den lengste vegtunnelen i Norge med en lengde på 24,5 kilometer.

Prosjektet er estimert til å koste 1,6 milliarder kroner og vil starte i september 2023 i samarbeid med Vegvesenet. På grunn av utfordrende geologiske forhold er det planlagt flere nattestengninger i perioden fra september 2023 og fram til ferdigstillelse høsten 2029. Den åtte måneder lange konkurranseprosessen førte til at Skanska og Vassbakk & Stol leverte det mest konkurransedyktige tilbudet. Kontrakten er utført i henhold til offentlige krav og gir en tydelig ramme for tidsplanen og budsjettet.

Andre entreprenører som har deltatt i kvalifiseringsprosessen, har nå ti dagers klagefrist for å diskutere kontraktsavtalen. Prosjektledere fra Statens vegvesen har formulert en klar tidslinje for arbeidstrinnene. Fra september 2023 vil det bli lange nattestengninger på opptil 12 timer for å lindre avhengigheten av sikker sprengning og elektroarbeid som skjer i tandem i forskjellige deler av tunnelen. Dette vil sørge for at få tøy og kjøretøy forstyrres i det små, samtidig som bygningen avanserer raskt.

Fra juli 2028 vil nattestengningene bli kortere, og fra november 2028 vil tunnelen i prinsippet være åpen om natten. Sparring og koordinasjon mellom tømrerarbeider, geologer, elektrikere og sprengingsingeniører vil bli blant hovedfokusene under de tre årene oppgraderingen pågår. Arbeiden skal gjennomføres i flere faser og ved hjelp av moderne teknologi, som digitale modeller av tunnelinfrastrukturen, slik at tidsbruken kan reduseres og sikkerheten opprettholdes.

Samtidig vil Norge måtte fortsette å tilby en pålitelig transportåre mellom øst og vest som kan holde tåk og storm på Hardangervidda i hjel, mens Lærdalstunnelen fungerer som en viktig nødvei. Ved gjensidig flytting av trafikk og ved å sikre at det finnes ringveier på begge ender av tunnelen, vil prosjektet redusere eventuelle forsinkelser for trafikanter som trenger å krysse over fjellregionen.

Sluttquoten er at den skal levere en lavere fare og økt atmosfærisk holdbarhet, og oppgraderingen er et viktig steg i Norges satsing på transportinfrastruktur og høye standarder i veitrafikk





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Lærdalstunnelen Skanska Vassbakk & Stol Transport Oppgradering

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