Skarp debatt: Er Haaland eller Zlatan den største skandinaviske stjernespilleren?

Eksperter fra Sverige og Norge diskuterer om Erling Braut Haaland kan måle seg med Zlatan Ibrahimović. Kommentarer fra Expressen og Viaplay analyserer målmaskinens presterende og naturtalentets unike kraft.

Siden tidens morgen har Norge og Sverige funnet noe å krangle om, og i VM‑tider har diskusjonen om hvem som er best og størst av Erling Braut Haaland og Zlatan Ibrahimović blusset opp.

Expressen‑kommentator Noah Bachner publiserte en kommentar med overskriften Haaland blir aldri like stor som Zlatan, der han er hard i sin kritikk av den norske målmaskinen. Bachner påpeker at forskjellen mellom dem er lett å se: Haaland er en målscorer, en veltrent fotballmaskin, mens Zlatan, som har spilt 20 sesonger i verdenseliten, var et unikt naturtalent, et helt språk. Ifølge Bachner er Haaland en funksjonell komponent, en ekstremt velfungerende enhet, mens Zlatan var en levende kunstform.

Han drar en parallell til diskusjonen mellom Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, og sier at den ene spiller kommuniserer med spillet sitt, den andre med tall. For de fleste som elsker fotball er det ikke vanskelig å avgjøre hvem som er størst. Viaplay‑ og Aftenposten‑kommentator Lars Tjærnås kaster seg inn i debatten og utfordrer Bachners påstand. Han anerkjenner at Zlatan var et språk og at han i period{e}r hvor prest





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