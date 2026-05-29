Skatteetat‑svindel med falske trafikkbot‑meldinger og kunstig intelligens

Linda Olstad fra Stange ble lurt av en svindel‑sms som utga seg for å være fra Skatteetaten, med trussel om betalingskrav og rabatt på en oppdiktet trafikkbot. Etter å ha klikket på lenken innså hun at meldingen var falsk og meldte saken til myndighetene.

Litt etter klokken tolv på en rolig torsdag ettermiddag mottok Linda Olstad, en 35‑ år gammel innbygger i Stange, en sms‑melding fra et utenlandsk telefonnummer med landskoden +63, som tilhører Filippinene.

Avsenderen utga seg for å representere Skatteetaten og hevdet at Olstad hadde fått en trafikkbot fra et såkalt "intelligent videoovervåkingssystem". Meldingen inneholdt en truende tone: dersom boten ikke betales umiddelbart, ville hun bli pålagt gebyrer, få penger trukket fra bankkontoen og risikere kjøreforbud. I tillegg ble det lagt ved en link til en tilsynelatende betalingsportal, hvor hun ble lovet en rabatt fra 5 600 kroner til 2 600 kroner dersom hun betalte med en gang.

Olstad, som umiddelbart klikket på lenken for å undersøke saken nærmere, merket raskt at noe var galt. Nettsiden hun ble sendt til, var en nøye kopiert versjon av Skatteetatens offisielle nettsted, men den manglet de sikkerhetsfunksjonene man vanligvis ser på offentlige tjenester





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Svindel Skatteetaten Trafikkbot Kunstig Intelligens Phishing

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dømt for falsk forklaring i rasisme-sakenNytt punktum i saken som har hatt flere vendinger.

Read more »

Seks menn pågrepet i større svindelsak i RogalandEn falsk tekstmelding har ført til opprulling av en større svindelsak i Rogaland. Nå er seks menn pågrepet, mens flere andre er mistenkt. Politiet startet etterforskning av saken 18. desember i fjor, da en kvinne i 50-årene leverte inn en anmeldelse.

Read more »

Rasismesaken i Bergen: Hamse Ali dømt for falsk forklaringNå er han dømt til fengsel i 45 dager.

Read more »

Linda ble gravid: Raste ned i vektNy forskning gir Linda Watten håp om at hennes egen datter og andre kvinner skal få slippe å lide slik hun selv gjorde.

Read more »