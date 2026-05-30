Skatteetaten fanget Onlyfans-inntekter på 18 millioner i ny kontrollrunde

Skatteetaten har gjennomført en ny kontrollrunde mot norske Onlyfans-profiler. 28 personer fikk økt skattepliktig inntekt med totalt 18 millioner kroner. Samlet har etaten nå avdekket 66 millioner kroner i urapporterte inntekter fordelt på 71 saker.

Skatteetaten har i en ny kontrollrunde avdekket at 28 norske Onlyfans -profiler har unnlatt å oppgi inntekter. Totalt ble deres skattepliktige inntekt økt med 18 millioner kroner.

Kontrollrunden, som ble varslet i januar, omfattet 40 personer. Av disse fikk 25 tilleggsskatt, én vurderes politianmeldt og én sak er varslet til Nav. Dette opplyser Skatteetaten til VG. Dette er ikke første gang etaten går etter inntekter fra Onlyfans.

Samlet sett har Skatteetaten nå fastsatt inntektsøkning på 66 millioner kroner fordelt på 71 saker. I alt er åtte personer blitt politianmeldt, og det er ilagt tilleggsskatt i 57 saker. Fem personer har fått straffedom. Skattekrimsjef Erik Nilsen sier at kontrollene vil fortsette til etterlevelsen blir god.

Onlyfans er en del av plattformøkonomien, som ifølge Skatteetaten omsatte for over 40 milliarder kroner i 2025. Nilsen understreker alvoret i å unnlate å innberette inntekter. Mange forsøker å skjule pengene ved hjelp av utenlandske neobanker, men etaten har virkemidler og samarbeider internasjonalt. Han oppfordrer alle til å oppgi inntektene frivillig.

Det er mulig å korrigere skattemeldingen inntil tre år tilbake i tid, så lenge man ikke allerede er under kontroll. Nilsen anbefaler også å bruke regnskapsfører for å unngå feil, spesielt når grensen mellom private og næringsrelaterte utgifter er uklar. Skatteetaten har et bredt spekter av verktøy for å oppdage skjulte inntekter. De samarbeider tett med utenlandske skattemyndigheter og bruker dataanalyse for å identifisere avvik.

For mange Onlyfans-profiler kan det være fristende å ikke rapportere inntektene, men risikoen for å bli oppdaget er stor. Nilsen minner om at tilleggsskatt og politianmeldelse kan få alvorlige konsekvenser. Han oppfordrer derfor alle som har tjent penger på digitale plattformer om å sjekke skattemeldingen sin og eventuelt rette opp feil. Plattformøkonomien vokser raskt, og Skatteetaten jobber kontinuerlig med å tilpasse kontrollene.

Onlyfans er bare én av mange plattformer som gir inntekter til nordmenn. Andre eksempler er utleie av bolig og bil via Airbnb og Uber, samt salg av varer og tjenester. Felles for disse er at inntektene ofte er skattepliktige, men mange later til å tro at de kan unngå å rapportere dem. Skatteetaten vil imidlertid ha full oversikt over alle inntekter, uansett om de kommer fra tradisjonell næringsvirksomhet eller digitale plattformer.

For å bedre etterlevelsen har Skatteetaten også satt i gang informasjonskampanjer og tilbyr veiledning til aktører i plattformøkonomien. De oppfordrer til å bruke regnskapsførere og skatteeksperter for å sikre korrekt rapportering. Nilsen understreker at de aller fleste ønsker å gjøre det riktig, men at det er lett å trå feil når regelverket er komplisert. Derfor er det viktig å søke hjelp dersom man er usikker.

Skatteetaten vil fortsette å følge opp saker der inntekter er unnlatt, og de lover at kontrollene vil bli enda mer målrettede i fremtiden





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skatteetaten Onlyfans Kontroll Skatt Plattformøkonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump saksøker skatteetaten for 92 milliarder kronerUSAs president Donald Trump krever ti milliarder dollar i erstatning fra skatteetaten for at skattemeldingen ble lekket. Pengene skal i et fond styrt av Justisdepartementet, men utbetales til støtter som stormet Kongressen i 2021. Skatteeksperter mener Trump selv må betale skatt av beløpet, og kritikere kaller situasjonen korrupt.

Read more »

80 millioner i samlet pott*: Dette er Super Saturday-pakkenLørdag er det Super Saturday på Solvalla og på Bergen travpark. Med Stalltips kan du delta i både det svenske og det norske hovedspillet samtidig. Spillefrist kl. 15.10

Read more »

Biden samlet regjering etter orkan, men oppmerksomheten rettes mot Jills bok om ektemannenI krisemøtet etter orkanen Milton ble det ikke snakket om hjelpen til ofre, men om Jill Bidens nye bok. Hun forsøker der å tilbakevise anklager om at hun skjulte ektemannens helsetilstand og presset ham til å fortsette valgkampen. Hun hevder at debatten mot Trump var et engangstilfelle, men mange demokrater tror ikke på forklaringen hennes.

Read more »

Samlet inn over en halv million kroner til advokathjelp for foreldre mot pride i skolenEn person deler sin historie om å være skeiv i en liten by og motarbeidelse av pride i skoler. Det er samlet inn penger til advokatbistand for foreldre som ønsker å stoppe prideflagg-heising i skolen. Han understreker viktigheten av Pride-flagget for skeive ungdommer som ikke har støtte hjemmefra, og ber om mer aksept.

Read more »