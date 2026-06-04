Skatteetaten tapte i retten: Får ikke kopiere mobiler uten klare holdepunkter

Oslo tingrett har dømt Skatteetaten til å betale 300 000 kroner i saksomkostninger etter at etaten ulovlig kopierte innholdet på mobiltelefonene til ledere i fire norske bedrifter. Retten slår fast at generell jobbbruk ikke er nok til å rettferdiggjøre innsyn.

Oslo tingrett har i en fersk dom gitt Skatteetaten et klart nei til å kopiere og gjennomgå innholdet på mobiltelefonene til ledere i fire norske selskaper.

Dommen, som ble avsagt i slutten av 2025, slår fast at Skatteetaten ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å ta kopi av mobiltelefoner under en uanmeldt kontroll hos Norwegian AI Technology AS og dets datterselskaper Bitdeer Norway AS, Tydal Data Center AS og Troll Housing AS. Skatteetaten må nå betale 300 000 kroner i saksomkostninger til de fire saksøkerne. Bakgrunnen for saken var at Skatteetaten høsten 2025 gjennomførte en uanmeldt kontroll av selskapene for å sjekke skattefastsetting og merverdiavgift.

Under kontrollen kopierte etaten alt innhold på mobiltelefonene til daglige ledere, inkludert data som var lagret i skyen. Dette førte til at selskapene gikk til sak for å få kjent vedtakene ugyldige. I retten argumenterte Skatteetaten for at de hadde rett til innsyn i arkiver som er relevante for kontroll, uavhengig av hvor informasjonen er lagret. De viste til at mobiltelefoner ofte inneholder forretningsrelevant informasjon og fungerer som en inngangsport til e-post og andre systemer.

Oslo tingrett var imidlertid ikke enig. I kjennelsen understreker retten at mobiltelefoner ligger i kjernen av personvernet som Grunnlovens § 102 skal beskytte. Retten peker på at det ikke er tilstrekkelig å vise til at mobilen generelt kan inneholde relevant informasjon. Det må foreligge objektive holdepunkter for at akkurat den aktuelle mobiltelefonen inneholder informasjon som ikke finnes andre steder i virksomhetens arkiv.

Retten avviser dermed Skatteetatens argument om at mobilen er en portal til jobb-e-post, siden etaten under kontrollen hadde tilgang til e-post via andre enheter. Dommen er knusende for Skatteetaten: alle vedtakene de fattet mot de fire selskapene blir kjent ugyldige, og etaten får forbud mot å foreta ytterligere kopiering, sortering, gjennomgåelse, søk eller utlevering av materiale fra mobiltelefonene.

Prosessfullmektig for saksøkerne, Bettina Banoun, uttaler til Advokatbladet at dommen er klar på at kopiering og oppbevaring av mobilinnhold ligger i kjernen av personvernet. Hun mener dette har betydning både for lovanvendelse og den konkrete bedømmelsen i fremtidige saker. Skatteetatens advokat, David Magnus Myr fra Regjeringsadvokaten, påpeker på sin side at retten ikke har sagt at Skatteetaten aldri kan kontrollere mobiltelefoner.

Tvert imot fikk etaten medhold i at de kan kopiere private mobiltelefoner som brukes i virksomheter, men i denne konkrete saken var det manglende holdepunkter for at telefonene inneholdt skatterelevante opplysninger som ikke fantes andre steder. Myr understreker at saksøkerne ikke fikk medhold i at Skatteetatens praksis generelt er i strid med loven eller menneskerettighetene. Dommen har vakt oppsikt i juridiske miljøer og reiser spørsmål om hvor grensen går for skattemyndighetenes tilgang til digital informasjon.

Den setter et viktig prinsipp for personvern i møte med offentlig kontroll. Mens Skatteetaten har til hensikt å gjennomgå dommen nøye, kan den få konsekvenser for fremtidige kontroller. For næringslivet gir den en viss trygghet for at private mobiltelefoner ikke kan bli gjennomgått uten konkrete og objektive grunner. Saken illustrerer også den økende spenningen mellom effektiv skattekontroll og individets rett til privatliv i en digital tidsalder.

Skatteetaten har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke dommen til lagmannsretten





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