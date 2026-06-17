Skattekommisjonen går til sluttutredning om formuesskatten, med fokus på justering av satsene, fjerning av rabatter og nye rammer for formueansvar. Rapporter, politiske forhandlinger og Virke‑kritikk konfronterer hverandre i fremtidens skattereform.

Skattekommisjon er nå i sluttfasen av sitt arbeid og formuesskatten er og forblir den store kattepinen. Kommisjonen diskuterer et intervall - eller en vifte - for formuesskatten - det vil si et gulv og et tak for hvor satsen bør ligge.

I dag ligger den samlede formuesskattesatsen på én prosent på formuer opp til 21,5 millioner kroner. For formuer som overstiger dette ligger satsen på 1,1 prosent. Kommisjonen diskuterer også å fjerne dagens rabatter i formuesskatten, for å få lik verdsetting av ulike formuesobjekter. Etter det DN kjenner til, er det et poeng for Høyre at formuesskatten må være lavere enn i 2021, da Solberg-regjeringen gikk av, for at de skal kunne være med på en enighet.

Den gangen lå den samlede formuesskattesatsen på 0,85 prosent, og man hadde fått rabatten på aksjer opp til 45 prosent. Men dersom kommisjonen lander på en formuesskattesats på 0,75 prosent og ingen rabatt på aksjer, så vil likevel det samlede formuesskattenivået bli høyere enn under Solberg-regjeringen. Onsdag 24. juni skal rapporten etter planen legges frem av leder og tidligere Ap‑politiker Eigil Knutsen. Etter at rapporten legges frem, venter flere runder med dragkamp og forhandlinger om kommisjonens anbefalinger, dissenser og formuleringer.

Regjeringen har sagt at den senest i løpet av 2027 skal legge frem en stortingsmelding om skattereform. To av tre Virke‑medlemmer vil heller ha lavere skatter enn mer næringsstøtte. Virke‑sjef Bernt G. Apeland har en klar forventning til skattekommisjonen og politikerne.

Den offentlige debatten har i all hast blitt intens, og det er flere faktorer som må trolig påvirke slutttaten - blant annet økende politisk uenighet om hvor mye staten skal elske samt hvordan formuen skal knøpes i et samfunn som er stadig mindre modent på balansen mellom økonomisk frihet og likhet. I tillegg til de tradisjonelle argumentene om gjennomsnittlig skattebyrde, har diskursen i de senere ukene på blitt tydeligere når det gjelder algoritmiske tilpasninger av formuesskatten og digital betalingmiddels rolle.

Flere økonomer har fremhevet at lignende høyere formueskatser i andre EU‑land, ofte sammen med skattefordel til næringslivet, kan være en viktig faktor i å skape nye investormuligheter og dermed økt økonomisk vekst. En annen faktor som taler for en lavere formuesskatt er de omfattende sentrale utfordringer knyttet til filantropiske og veldedige arrangementer. De har potensial til å utgjøre et betydelig økonomisk vekttog i et samfunn som har behov for større deltakelse og rang.

Dette vil føre til en større konfidensiv innstilling for samfunnet, mens kjerneøkonomisk analyse viser at en lavere formuesskatt vil korrekt sjekke opphøyde formuefokuset, og dermed forbedre "økonomisk reelle verdier. Avslutningsvis kan kommisjonen åpne for en ny modell i formuesskatt med en vifte av akseleratorer som la dekning og videre begrunnelse i en lagret skatteklassifikasjon.

Overordnet er dette tilgjengelig for både offentlig oppdatering og en grønn motnæringen i den politiske arena, samtidig som skattepolitikken har en rett til en åpning av boligdrift, i konsulenter og i jernbanen.





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