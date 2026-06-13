Skattemyndigheter strammer inn for regler om skattefri tilbakebetaling av aksjekapital

Finansdepartementet foreslår kraftige endringer i reglene for skatefri tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, med virkning fra 2027 og uten overgangsregler. Dette vil fjerne en viktig skattefordel for aksjonærer og endre investeringsstrategier.

Reglene om skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital strammes kraftig inn fra inntektsåret 2027. Finansdepartementet sendte i oktober 2025 et høring snotat med forslag til endringer, og høring sfristen utløp i januar 2026.

Den nåværende ordningen tillater at tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs kan tas ut skattefritt, uavhengig av aksjonærens egen inngangsverdi. Posisjonen følger aksjen, ikke eieren, noe som muliggjør skattefri uttak basert på høy historisk kapital selv ved lav inngangsverdi. Reglene har vært spesielt fordelaktige for utenlandske aksjonærer fra skatteparadiser, som unngår kildeskatt på norske utbytter. Departementet viser til at både Scheel-utvalget og Skatteutvalget har anmerket ordningen som komplisert, uoversiktlig og åpner for tilpasningsmuligheter.

To alternativer er foreslått: Alternativ 1 begrenser skattefriheten til aksjonærens egen inngangsverdi, mens Alternativ 2 avvikler posisjonen helt slik at kun egen investering kan tas ut skattefritt. Felles for begge er at differansen mellom høy historisk kapital og lav inngangsverdiforsvinner. En avgjørende men underkommunisert side er at endringene trer i uten overgangsregler, noe som betyr at vinduet lukkes ved utgangen av 2026.

Dette legger en felle for aksjonærer som må også ha et selskap med tilstrekkelig utbyttegrunnlag, egenkapital og likviditet for å kunne gjennomføre uttak. For små familieselskaper er det viktig å kartlegge posisjonen og sikre at selskapet har evne til å betale ut i 2026. For børsnoterte selskaper er praksisen at samlet innbetalt kapital fordeles likt på alle aksjer, slik at også de kan velge skattefri tilbakebetaling fremfor utbytte.

Dette ga betydelige fordeler for både utenlandske og norske aksjonærer, noe som nå opphører. Invesorer bør derfor handle før 2027 for å unngå høyere skatt og redusert avkastning etter skatt





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