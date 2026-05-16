Skepsis og fornøydhet etter jordbruksoppgjøret på 3,66 milliarder kroner

Jordbruksoppgjøret på 3,66 milliarder kroner mottar blandet respons fra de politiske partier. Mens bondeorganisasjoner er positive, er Rødt og SV skeptisk til om avtalen tettes inntektsgapet og styrker selvforsyning. MDG roser oppløsningen som sosial og miljøvennlig.

Et minimumsoppgjør: Rødt uttrykker skuffelse over jordbruksoppgjøret på 3,66 milliarder kroner, etter åvarianten med andre grupper i samfunnet. Bondeorganisasjonene er imidlertid fornøyde med avtalen, som skal styrke bondenes inntekter og tette inntektsgapet mot sammenlignbare yrkesgrupper.

Oppgjøret skal nå behandles av Stortinget før sommeren, der blant annet budsjettpartnerne på rødgrønn side etterlyser offensive satsinger på investeringer i landbruket. Geir Pollestad, næringspolitisk talsmann, mener unge bønder må få mulighet til å utvikle gården uten unødvendige fortrekk. Rødt er skeptisk til om oppgjøret innfrir målet om økt selvforsyning og inntektsutjevning, selv om regjeringen kommer med betydelige økonomiske bidrag. Neste år skal opptrappingsplanen for å løfte bøndene inntektsmessig være gjennomført, og i 2030 skal Norge være 50 prosent selvforsynt.

SV roser arbeidet i forhandlingene, men guesser at det fortsatt er et stort inntektsgap mellom bønder og andre yrkesgrupper. Ingrid Fiskaa, næringspolitisk talskvinne, håper oppgjøret vil motivasjon til flere til å produsere mat. Miljøvernpartiet De Grønne (MDG) ser oppgjøret som en avtale mer sosialt og miljøvennlig, spesielt med omleggingen av samordningsreglene, som gir bonderupper bedre rettigheter under graviditet og fødsel.

Une Bastholm, næringspolitikker i MDG, fremhever også et nytt tilskudd til markedshager, som hun mener vil bidrå mer variert lokal produksjons av grønnsaker





