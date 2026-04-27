Ski-VM Trondheim 2025: Stort underskudd til tross for årsresultat i pluss

Årsregnskapet for Ski-VM Trondheim 2025 viser et overskudd for 2025, men et samlet underskudd på over 40 millioner kroner for hele prosjektperioden. Avviket fra det opprinnelige målet er betydelig.

Norges Skiforbund har publisert årsregnskapet for Ski-VM Trondheim 2025 , og tallene viser et komplekst bilde. Mens regnskapet for selve 2025-året avslører et overskudd på omtrent 20 millioner kroner, tegner den totale prosjektperioden fra 2021 til 2025 et langt mer bekymringsfullt bilde.

Totalt sett endte mesterskapet med et underskudd på over 40 millioner kroner. Dette er et betydelig avvik fra det opprinnelige målet om å oppnå et overskudd på 20 millioner kroner, noe som resulterer i et samlet avvik på mer enn 60 millioner kroner. Sveinung Karlsen, styreleder for Ski-VM Trondheim 2025 AS, forklarer at avviklingen av arrangementet har tatt lengre tid enn forventet, men understreker at avviklingsstyret har prioritert en ryddig og korrekt gjennomføring av prosessen.

Han overtok ledelsen i oktober, etter at det opprinnelige VM-styret, ledet av Åsne Havnelid, trakk seg i kjølvannet av en ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamlingen ble innkalt som følge av de økende økonomiske utfordringene knyttet til arrangementet. Situasjonen har utviklet seg gradvis over tid. Allerede i fjor sommer ble ski-VMs kreditorer informert om et forventet underskudd på 37 millioner kroner.

Denne meldingen kom etter at det ble klart at de opprinnelige budsjettene ikke ville holde. Nå har underskuddet økt med nesten sju millioner kroner, noe som ytterligere kompliserer den økonomiske situasjonen. Årsakene til det store underskuddet er sammensatte og inkluderer sannsynligvis en kombinasjon av faktorer som uforutsette kostnader, lavere inntekter enn forventet, og potensielt utfordringer knyttet til organiseringen og gjennomføringen av selve mesterskapet.

Det er viktig å merke seg at Ski-VM Trondheim 2025 var et ambisiøst prosjekt med betydelige investeringer, og at slike store arrangementer ofte innebærer en viss grad av økonomisk risiko. Likevel er omfanget av underskuddet bekymringsfullt og krever en grundig evaluering av hva som gikk galt og hvordan man kan unngå lignende situasjoner i fremtiden. Den grundige gjennomgangen av regnskapet og avviklingsprosessen er avgjørende for å sikre transparens og ansvarlighet.

Avgangen til VM-toppene Åsne Havnelid og Åge Skinstad i fjor sommer markerte et kritisk punkt i saken. Deres beslutning om å trekke seg var et direkte resultat av de økonomiske problemene og den økende kritikken mot ledelsen av arrangementet. Skinstad var ansvarlig for den sportslige delen av arrangementet, mens Havnelid hadde det overordnede ansvaret. Deres avgang skapte usikkerhet rundt gjennomføringen av mesterskapet og nødvendiggjorde en rask omorganisering av ledelsen.

Sveinung Karlsens inntreden som styreleder i avviklingsstyret ble sett på som et forsøk på å stabilisere situasjonen og sikre en kontrollert avvikling av arrangementet. Nå ligger fokuset på å fullføre avviklingen på en mest mulig forsvarlig måte og å minimere de økonomiske konsekvensene for Norges Skiforbund og andre involverte parter. Det er forventet at det vil bli gjennomført en intern revisjon for å kartlegge de underliggende årsakene til underskuddet og identifisere eventuelle feil eller mangler i styringen av prosjektet.

Denne revisjonen vil være viktig for å lære av erfaringene og forbedre fremtidige arrangementer





