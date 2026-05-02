Skiftende vær på Vestlandet og Nordland – Alvorlig drapssak i USA

Varsel om regnbyger og vindkast i Norge, samtidig som en artist er tiltalt for drap og seksuelle overgrep i USA.

Vær et i Norge vil preges av skiftende forhold den kommende tiden, med regnbyger i vest og kalde luftmasser i Trøndelag . Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for vindkast, spesielt i Nordland , Troms og Finnmark, hvor det kan blåse opp i liten storm langs kysten.

Dette kan føre til dårlig sikt på grunn av snøfokk, og bilister oppfordres til å sjekke veiforholdene før avreise. Selv om vi nylig har hatt dager med temperaturer over 20 grader, vil gradene nå falle til mer typisk maivær. Meteorologene antyder at vi må belage oss på en lengre periode før slike høye temperaturer returnerer, og beskriver den siste varmeperioden som den siste sommerdagen på en stund.

Det er imidlertid håp om bedre vær mot midten av mai, med muligheter for forbedring allerede neste helg og potensielt enda bedre forhold fra 15. mai. Prognosene gir grunn til optimisme for fint vær på 17. mai, selv om det kan forekomme lokale regnbyger. Samtidig pågår en alvorlig straffesak i USA, hvor artisten Dv4d er tiltalt for drapet på 14 år gamle Celeste Rivas Hernandez.

Levningene etter jenta ble funnet i hans Tesla, og påtalemyndigheten hevder at Burke knivstakk henne flere ganger og lot henne blø i hjel. Saken har fått stor oppmerksomhet, og tiltalen omfatter også kontinuerlig seksuelt overgrep mot mindreårig og lemlestelse av menneskelige levninger. Etterforskningen avdekket at Burke skal ha etablert kontakt med jenta da hun var 11 år gammel, og begynte å misbruke henne seksuelt da hun var 13 og han var 18.

Sikrede tekstmeldinger skal bevise et seksuelt forhold mellom de to. En video fra kort tid etter drapet, hvor artisten beklager en ubehagelig lukt i bilen, har blitt sentral i bevisførselen. Påtalemyndigheten mener lukten stammet fra forråtnelse, og at artisten forsøkte å bortforklare situasjonen. Funnet av levningene skjedde etter at ansatte på et borttauingsanlegg meldte fra om en sterk lukt fra bilen.

Den siste sikre observasjonen av Celeste Rivas Hernandez i live var i april 2025. Saken har rystet lokalsamfunnet og reist alvorlige spørsmål om beskyttelse av barn og unge. Tiltalen mot Dv4d er omfattende og inkluderer ikke bare drap, men også en rekke andre alvorlige forbrytelser. Etterforskningen har vært omfattende og har involvert analyse av tekniske bevis, som tekstmeldinger og videoopptak, samt vitneforklaringer.

Påtalemyndigheten mener å ha samlet tilstrekkelig bevis for å bevise Burkes skyld utover rimelig tvil. Saken er nå inne i en rettslig prosess, og det forventes at den vil bli fulgt nøye av media og offentligheten. Utfallet av saken vil ha store konsekvenser for både artisten og Hernandez sin familie. Den tragiske hendelsen understreker viktigheten av å være oppmerksom på faresignaler og å beskytte sårbare individer mot overgrep.

Samtidig er det viktig å huske på at alle har rett til en rettferdig rettergang og at skyld må bevises i henhold til loven





