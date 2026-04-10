Skjalg Fjellheim klar for Nettavisen: Skal styrke debatt og meninger som samfunnsredaktør

Skjalg Fjellheim går inn i rollen som samfunnsredaktør i Nettavisen, og skal sammen med Erik Stephansen danne en slagkraftig duo for politikk og samfunnsdebatt. Ansettelsen markerer en tydelig satsing på å styrke debatt- og meningsjournalistikken i avisen.

Skjalg Fjellheim , tidligere kjent som politisk redaktør i Nordlys, er klar for en ny rolle i Nettavisen som samfunnsredaktør . Fjellheim har markert seg som en sterk talsperson for nordnorske interesser, og har tidligere erfaring fra både Helse Nord og Finansdepartementet, hvor han var statssekretær under Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Hans nye engasjement i Nettavisen signaliserer en tydelig satsing på å styrke debatt- og meningsjournalistikken, og han forventes å fortsette å være en uredd stemme i det offentlige ordskiftet. Fjellheim bringer med seg en solid erfaring fra mediebransjen og offentlig forvaltning, noe som vil være verdifullt for Nettavisens lesere og bidra til å forme avisens profil som en folkelig og liberal stemme. Ansettelsen understreker Nettavisens ambisjon om å være en sentral aktør i den nasjonale samfunnsdebatten. Fjellheim beskrives som en som ikke er redd for å ta upopulære standpunkter, noe som stemmer godt overens med Nettavisens profil. Han vil jobbe side om side med Erik Stephansen, Nettavisens politiske redaktør, og sammen skal de danne en kraftfull duo for politikk og samfunnsdebatt. Han vil fortsette å være bosatt i Tromsø og pendle til hovedredaksjonen i Oslo.





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skjalg Fjellheim Nettavisen Samfunnsredaktør Politikk Debatt

United States Latest News, United States Headlines

