Skjermbruk øker kraftig blant norske barn og unge, spesielt sosiale medier og spill

Ny forskning viser en dramatisk økning i skjermbruk blant barn ogge unge i Norge med mest oppmerksomhet på sosiale medier og digitale spill, samtidig som den eldre befolkningen fortsatt foretrekker tradisjonelle medieformer.

I Norge bruker folk i gjennomsnitt 5 timer og 21 minutter på skjermer hver dag. Youngstergruppen mellom 16 og 24 år er den mest aktive, med mer enn 7 timer foran skjermen.

Blant 13-15-åringer ligger tiden på 6 timer daglig. Ifølge Fam Vivian Bekkengen, seniorrådgiver, kan det høye antallet skjermtimer blant barn og unge sammenlegges med tiden de bruker på sosiale medier og digitale spill. Teknologibruken har økt. Ifølge data har 54 prosent av barnene mellom 9 og 12 år daglig kontakt med sosiale medier, en økning fra 39 prosent i 2024.

Blant i aldre 13-15 er sifrene endnu høyere. Her bruker hele 94 prosent sosiale medier i løpet av en vanlig dag i 2025. Ungdomsbruk av sosiale medier øker og er blitt en del av hverdagen. Foroakere i alderen 9 til 12 år bruker mer enn en time per dag i sosiale medier, mens det hos 13-15-åringer er snitt 3 timer.

Nagst av tid går til digitale spill. 81 prosent av de 9-12-årige spillter daglig, det er en kraftig økning sammenlignet med året før. Du fletter også flere 13-15-åringer som spiller digitale spill daglig. Eldre forblir i høy grad knyttet til tradisjonelle medier, samtidig som også de bruker mer av digitalt innhold. 67-åringer og ældere bruker mest tid på papiraviser, lineær-TV og radio. Samtidig merker man også økt digital bruk blant eldre.

Eldre generasjoner tar mer og mer tak på digital teknologi, selv om de samtidig fortrenger et væreferdiggende forhold til tradisjonelle medieformer





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skjermbruk Sosiale Medier Digitalt Bruk Mediaforbruk Barn Og Unge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump advarer mot Norge og advarer mot EuropaEn av USAs fremste geopolitiske eksperter advarer mot et mulig angrep på Norge og advarer Europa mot Trump-administrasjonens økonomiske krav.

Read more »

Direktetog forbinder Danmark og Norge for første gang på over 20 årI 2028 blir det mulig å ta direktetog hele veien fra Oslo til Berlin.

Read more »

Direktetog forbinder Danmark og Norge for første gang på over 20 årI 2028 blir det mulig å ta direktetog hele veien fra Oslo til Berlin.

Read more »

Norge bistår i kampen mot hentavirus på TenerifeDet norske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har sendt et spesialutrustet ambulansefly til Spania for å håndtere et alvorlig utbrudd av hentavirus om bord på skipet MS Hondius.

Read more »