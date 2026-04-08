Nettavisen avslører skjult varestrøm av billiglaks fra First Price og Fiskemannen, produsert med råvarer fra Russland, og solgt i Kiwi, Meny, Spar, Joker og Jacobs. Lakseprodusenten Mowi fortsetter å importere fôringredienser fra Russland, selv etter invasjonen av Ukraina.

OSLO SENTRUM/KIWI: Nettavisen kan avsløre en skjult varestrøm av billiglaks fra First Price og Fiskemannen, som stammer fra verdens største lakseprodusent, Mowi . Oppdagelsen kaster lys over en praksis der laks som fôres med russiske råvarer, indirekte finansierer Russland s krig. Denne informasjonen kommer frem etter at Nettavisen har sporet opprinnelsen til billiglaksen solgt i butikkjeder som Kiwi, Meny, Spar, Joker og Jacobs.

Det er avdekket at Norgesgruppens eget merkevarehus, Unil, er oppgitt som matprodusent på First Price- og Fiskemannen-laksen. Selv om Unil ikke har egne laksemerder eller fabrikker, produseres laksen av Isfjord Norway i Orkanger. Isfjord Norway kjøper lakseråvare fra Mowi og foredler den for Norgesgruppen. Problemet er at denne laksen fôres med råvarer importert fra Russland, noe som ikke fremgår av emballasjen. Denne praksisen reiser etiske spørsmål om forbrukerens bevissthet og ansvarligheten til selskapene involvert. Mowi, med milliardær John Fredriksen og Folketrygdfondet som store eiere, importerer rapsolje og soyaproteinkonsentrat fra Russland, ingredienser som brukes i fôret til laksen. Til tross for at flere konkurrenter har kuttet ut bruken av russiske råvarer etter invasjonen av Ukraina, fortsetter Mowi denne importen, hovedsakelig på grunn av lavere kostnader. Norgesgruppen, som eier Kiwi, avkreftet først at de hadde fiskeprodukter fra Mowi, men endret senere sitt svar og innrømmet at Unil handler laks fra Isfjord Norway, som igjen kjøper fra Mowi. Isfjord Norway hevder de har dialog med leverandørene, men innrømmer at de ikke har full kontroll over hvilken laks som havner i hvilke produkter. Mowi selv hevder de opererer i tråd med gjeldende regelverk, men nekter å oppgi hvilke fiskeforedlingsbedrifter de leverer til i det norske markedet, og er fortsatt tause om bruken av russiske råvarer, selv fire år etter fullskala-invasjonen av Ukraina. Mowi har imidlertid uttalt at de vil fase ut importen av fôringredienser fra Russland i løpet av andre halvår i år. Denne saken reiser viktige spørsmål om sporbarhet, åpenhet og forbrukerinformasjon i den norske dagligvarebransjen. Det stilles spørsmål ved hvorvidt forbrukerne er fullt ut informert om opprinnelsen og produksjonsmetodene til produktene de kjøper, spesielt når det gjelder produkter som indirekte kan være knyttet til kontroversielle økonomiske aktiviteter, som finansiering av Russlands krig i Ukraina. Den manglende åpenheten fra Mowi og Isfjord Norway forsterker bekymringene rundt denne saken. I tillegg er det relevant å se på de økonomiske konsekvensene av å fortsette å importere fôringredienser fra Russland, og hvordan dette påvirker selskapers omdømme og forholdet til forbrukerne. Det er også viktig å vurdere de potensielle konsekvensene for de involverte selskapene, inkludert muligheten for forbrukerboikott eller regulatoriske inngrep, og de etiske implikasjonene av å handle med et land som er involvert i en krig. Denne saken viser behovet for sterkere reguleringer og mer gjennomsiktighet i verdikjeden for sjømat, spesielt når det gjelder råvarer fra land som er involvert i konflikter eller har etiske problemstillinger knyttet til seg





