Skjulte kostnader ved vindkraft: Hvor mye betaler du egentlig?

Et nytt debattinnlegg avslører de skjulte kostnadene forbundet med vindkraft, og advarer om at den reelle prisen for strøm er høyere enn hva produsentenes produksjonspris indikerer. Innlegget peker på fem hovedkostnader som forbrukerne må dekke, inkludert nettutbygging, balansetjenester og systemtjenester. Forfatterne argumenterer for at en balansert energimiks er nødvendig for å sikre rimeligere strøm og oppnå klimamål.

Det er fem tilleggselementer til produksjonskostnadene for vindkraft, og disse ender i praksis opp på strømregningen til forbrukerne, hevder Jonas Kristiansen Nøland, professor ved Institutt for elektrisk energi på NTNU, og Vegard Eiane Kyllingstad, kraftanalytiker i Lyse Produksjon AS, i et debattinnlegg. Forfatterne tar utgangspunkt i at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremhever vindkraft på land som den «billigste» energiformen, basert på produksjonspris.

Innlegget advarer imidlertid om at produsentens produksjonspris ikke reflekterer det reelle beløpet forbrukerne må betale. Variable energikilder som vindkraft, er forbundet med betydelige tilleggskostnader som i hovedsak belastes nettleien. Statnett, som finansierer disse kostnadene, legger dem på nettleien, som forbrukerne igjen må dekke. I et scenario der man satser primært på vindkraft på land i Norge, peker forfatterne på fem spesifikke tilleggskostnader som bidrar til å øke strømprisen. Disse inkluderer kostnader knyttet til nettutbygging, balansetjenester og systemtjenester.\I innlegget tas det hensyn til at vindkraft ofte produserer mindre enn forventet. Forfatterne estimerer en utnyttelsesfaktor på 85 prosent, basert på at norsk vindkraft leverer 13 til 17 prosent mindre enn forventet. Dette understreker at vindressursene alene ikke avgjør utnyttelsen, og at det også er begrensninger i strømnettets kapasitet til å håndtere store mengder vindkraft. Forfatterne påpeker at vindkraft generelt drar ned strømprisen når den produserer, men at den for å være lønnsom må selges til en gjennomsnittlig pris som er høyere enn produksjonskostnaden. De analyserer også de ulike kostnadselementene som fører til økte kostnader for forbrukerne. Nettutbyggingskostnader er betydelige, og forfatterne viser til at investeringer i nett og tilknytning kan beløpe seg til rundt 15 øre per kWh. Kostnadene er spesielt høye der det kreves utbygging i krevende terreng eller nye nettstasjoner. I tillegg påpekes det at balansekostnader, som er økt på grunn av nye utenlandskabler, fører til en økning i kostnadene. De estimerer balansekostnadene til 12 øre per kWh, men antyder at dette kan være en underestimering. Systemtjenester, som roterende masse, er også nødvendig for å stabilisere nettet når vindkraft og utenlandskabler dominerer. Dette krever oppgradering av vannkraftverk for å kunne fungere som fasekompensatorer, noe som igjen fører til kostnader.\Forfatterne konkluderer med at vindkraft ikke bør vurderes som den billigste energiformen alene, da helheten av kostnader må tas i betraktning. De understreker at for å oppnå et kostnadseffektivt og stabilt energisystem, bør vindkraft inngå som en del av en balansert energimiks. De peker på at vindkraft kan bidra til lavere totale kostnader hvis utbyggingen skjer på en fornuftig måte, og at den planlegges i samspill med andre energikilder med komplementære egenskaper. Ved å ta hensyn til alle tilleggskostnadene, som nettutbygging, balansetjenester og systemtjenester, samt andre forhold som begrenset utnyttelse og behovet for oppgradering av eksisterende infrastruktur, argumenterer forfatterne for at en helhetlig vurdering er nødvendig. Målet er å sikre rimeligere strøm for forbrukerne samtidig som man oppnår klimamål og sikrer fremtidige energibehov. Debattinnlegget gir en viktig påminnelse om at en overforenklet fokusering på produksjonsprisen for vindkraft kan skjule de reelle kostnadene forbrukerne til syvende og sist må betale. Forfatterne mener at en helhetlig tilnærming til energiproduksjon er avgjørende for å skape et bærekraftig og økonomisk forsvarlig energisystem





