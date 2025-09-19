Skogbrann herjer i Alanya og Milas: Evakuering pågår

Store skogbranner i Tyrkia har ført til evakuering av boligområder i Alanya og Milas. Sterk vind gjør slukkingsarbeidet vanskelig, og norske turister er oppfordret til å følge med på utviklingen.

Sent torsdag kveld brøt det ut omfattende skogbranner i Alanya og Milas i Tyrkia , melder den tyrkiske avisen Milliyet. Brannene, som antas å ha startet i skogområder, spredte seg raskt på grunn av sterke vindforhold i regionen. Lokal myndighetsperson Rüştü Vural uttaler til nyhetsbyrået Anadolu Ajansi at mannskaper umiddelbart ble utkommandert for å bekjempe flammene, men at vinden har en negativ innvirkning på slukkingsarbeidet.

Evakuering av boligområder ble igangsatt raskt, og flere hundre mennesker er allerede evakuert fra sine hjem. Brannen i Alanya skal ha brutt ut i nærheten av tettstedet Aliefendi, som ligger et par mil sørøst for den populære feriebyen. Slukningsarbeidet pågår nå for fullt, både fra bakken og fra luften, med håp om å få kontroll over situasjonen så raskt som mulig.\Situasjonen i Alanya, som er en kjent feriedestinasjon for mange nordmenn, har skapt bekymring blant turister og lokalbefolkningen. Kristine Olsen (24), som er på ferie i Alanya med venninner, forteller at stranddagen ble preget av en stor røyksky i horisonten. Til tross for den dramatiske situasjonen, virker det som om brannen har roet seg noe i løpet av fredags formiddag, og det oppleves ikke å være noen umiddelbar fare for de som oppholder seg nærmere sentrum av Alanya. Røykskyen, som kunne sees tydelig fra flere steder, har blitt mindre synlig i løpet av dagen. Utenrikstjenesten har også reagert på situasjonen, og har sendt ut en melding til norske borgere som befinner seg i Tyrkia. I denne meldingen oppfordres reisende i området til å holde seg oppdatert via lokale medier og følge rådene fra lokale myndigheter.\Brannens omfang og årsak er fortsatt under etterforskning, men de lokale myndighetene jobber intenst for å få kontroll over situasjonen og beskytte liv og eiendom. Slukkingsarbeidet fortsetter utover fredagen, og det er stor spenning knyttet til utviklingen av brannene og hvordan de vil påvirke de berørte områdene. Det er ventet at vinden vil fortsette å spille en viktig rolle i spredningen av flammene, og at det vil være avgjørende for hvor raskt man får kontroll over brannene. Myndighetene følger nøye med på utviklingen, og informasjonen vil fortløpende bli oppdatert. Det er viktig for alle som oppholder seg i området å være årvåkne og følge rådene fra lokale myndigheter for å sikre sin egen sikkerhet og bidra til en effektiv håndtering av situasjonen





