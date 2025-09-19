Skogbrann herjer i Alanya og Milas i Tyrkia: Evakueringer pågår

En kraftig skogbrann har brutt ut i Alanya og Milas i Tyrkia, og myndighetene evakuerer beboere i berørte områder. Sterk vind vanskeliggjør slukningsarbeidet. Utenrikstjenesten ber norske borgere i området om å følge råd fra lokale myndigheter.

Sent torsdag kveld brøt det ut en omfattende skogbrann i områdene Alanya og Milas i Tyrkia , ifølge den tyrkiske avisen Milliyet. De kraftige vindforholdene i regionen bidro til rask spredning av flammene, noe som skapte bekymring og nødvendiggjorde raske tiltak fra myndighetene. – Vi evakuerte husene umiddelbart. Mannskapene begynte også å rykke ut raskt. Sterk vind påvirker slukkearbeidet negativt, uttalte lokal leder Rüştü Vural til nyhetsbyrået Anadolu Ajansi.

Fredag eskalerte situasjonen ytterligere da brannen nådde boligområder, og myndighetene igangsatte evakuering av beboere i berørte soner. Flere hundre mennesker skal ha blitt evakuert som følge av brannens utvikling, skriver Milliyet. Brannen skal ha startet i et skogområde nær tettstedet Aliefendi, som ligger omtrent et par mil sørøst for Alanya. Intens slukningsarbeid pågår nå kontinuerlig, med både bakkemannskaper og fly involvert i forsøket på å kontrollere og slukke brannen. Alanya, og Antalya-provinsen generelt, er et populært feriemål for mange nordmenn, og hendelsen har skapt uro blant turister i området. \For Kristine Olsen (24), som er på ferie med venninner i Alanya, ble stranddagen preget av en massiv røyksky i horisonten. Hun observerte den dramatiske utviklingen fra sitt feriested, og delte sine observasjoner med VG. – Det er mye røyk, men det virker som det har roet seg, sa hun. Røykskyen, som var tydelig synlig fra Alanya, ser ut til å ha blitt mindre i løpet av fredags formiddag, noe som muligens indikerer en viss grad av kontroll over brannen. Olsen understreket at det ikke virket som det var noen direkte fare for de som oppholdt seg nærmere sentrum av Alanya. Situasjonen har likevel fått konsekvenser for turister og ferierende i området. Den norske Utenrikstjenesten har sendt ut en viktig melding til norske borgere som oppholder seg i Tyrkia, med oppfordring om å holde seg oppdatert via nyhetsmedier og følge råd fra lokale myndigheter. Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenrikstjenesten formidlet denne beskjeden i en e-post til VG, og understreket viktigheten av å være informert og følge lokale retningslinjer i en slik krisesituasjon. \Myndighetenes innsats er nå rettet mot å begrense spredningen av brannen og sikre befolkningens sikkerhet. Vindforholdene i området utgjør en stor utfordring for slukningsarbeidet, og det kreves en koordinert innsats for å få kontroll over situasjonen. Evakueringer fortsetter i berørte områder, og det er viktig å understreke betydningen av å følge anvisningene fra lokale myndigheter. Turister og andre som oppholder seg i nærheten av brannområdet oppfordres til å være årvåkne, følge med på nyhetsrapporteringen og holde seg informert om utviklingen. Denne skogbrannen har allerede hatt store konsekvenser, og det er viktig å håpe på at slukningsarbeidet lykkes og at skadene begrenses mest mulig





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Skogbrann Tyrkia Alanya Evakuering Utenrikstjenesten

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Skogbrann ved populær ferie­destinasjon: – Det er mye røykBrannen har nådd boligområder, melder tyrkiske medier.

Les mer »

Skogbrann ved populær ferie­destinasjon: – Det er mye røykBrannen har nådd boligområder, melder tyrkiske medier.

Les mer »

Skogbrann ved populær ferie­destinasjon: – Det er mye røykBrannen har nådd boligområder, melder tyrkiske medier.

Les mer »

Skogbrann ved populær ferie­destinasjon: – Det er mye røykBrannen har nådd boligområder, melder tyrkiske medier.

Les mer »

Skogbrann ved populær ferie­destinasjon: – Det er mye røykBrannen har nådd boligområder, melder tyrkiske medier.

Les mer »

Skogbrann ved populær ferie­destinasjon: – Det er mye røykBrannen har nådd boligområder, melder tyrkiske medier.

Les mer »