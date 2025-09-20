Skogbrann i Alanya og Milas: Evakuering og bekymring for ferierende

En stor skogbrann brøt ut i Alanya og Milas i Tyrkia, noe som førte til evakuering av boligområder og bekymring for ferierende. Sterk vind kompliserte slukningsarbeidet, men brannvesenet fikk kontroll i de fleste områder fredag kveld.

Sent torsdag kveld brøt det ut skogbrann i Alanya og Milas i Tyrkia , melder den tyrkiske avisen Milliyet. Brannen spredte seg raskt på grunn av sterk vind i området, noe som kompliserte slukkearbeidet. Lokale myndigheter iverksatte umiddelbart evakuering av boligområder for å sikre befolkningens sikkerhet. Brannmannskaper ble raskt satt inn for å bekjempe flammene, både fra bakken og fra luften, men den kraftige vinden skapte store utfordringer.

Lokal leder Rüştü Vural uttalte til nyhetsbyrået Anadolu Ajansi at den sterke vinden påvirket slukkearbeidet negativt, og at mannskapene jobbet på spreng for å få kontroll over brannen. Evakueringen av boligområder fortsatte fredag, og flere hundre personer ble evakuert i løpet av dagen, ifølge Milliyet. Fredag kveld meldte brannvesenet at de hadde kontroll i de fleste områder, noe som ga håp om at brannen snart skulle være under kontroll. Brannen startet i et skogområde nær tettstedet Aliefendi, som ligger et par mil sørøst for Alanya. Området er populært blant turister, inkludert mange nordmenn som benytter feriestedene i Alanya og Antalya-provinsen. Brannen førte til bekymring blant ferierende, og mange fulgte nøye med på utviklingen. \Brannen hadde også innvirkning på ferieopplevelsen for mange. Kristine Olsen (24), som var på ferie i Alanya med venninner, opplevde at stranddagen ble preget av en stor røyksky i horisonten. Hun fortalte til VG at det var mye røyk, men at det virket som om situasjonen hadde roet seg noe. Røykskyen, som var synlig fra Alanya, ble betraktelig mindre i løpet av fredagen, noe som ga håp om at brannen var i ferd med å avta. Olsen uttrykte at hun ikke opplevde noen direkte fare for seg selv og venninnene, som oppholdt seg nærmere sentrum av Alanya. Utenrikstjenesten i Norge sendte ut en melding til norske borgere i Tyrkia på grunn av skogbrannen, hvor de oppfordret reisende i området til å holde seg oppdatert via medier og følge råd fra lokale myndigheter. Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenrikstjenesten understreket viktigheten av å følge lokale instrukser og holde seg informert om utviklingen av brannen. Tiltakene understreket behovet for å være forsiktig i området og følge anbefalingene fra de lokale myndighetene for å sikre tryggheten. \Slukningsarbeidet fortsatte utover helgen, med fokus på å hindre at brannen spredte seg ytterligere og å få kontroll over de gjenværende områdene. Brannmannskapene jobbet utrettelig for å bekjempe flammene, og både luftressurser og bakkemannskaper ble brukt i innsatsen. Myndighetene holdt befolkningen løpende informert om utviklingen, og evakueringsplaner ble justert etter behov. Turister og fastboende i området ble oppfordret til å vise forsiktighet og følge myndighetenes anvisninger. Etter hvert som slukningsarbeidet fortsatte, begynte håpet om at brannen skulle bli nedkjempet å stige. Men situasjonen var fortsatt preget av usikkerhet på grunn av den fortsatt sterke vinden. Den store brannen i skogområdet nær Alanya minnet om den store sårbarheten til naturområder i forhold til brann. Uansett ble lokale myndigheter rost for deres raske reaksjon og effektivitet i å sikre befolkningen. Turister i området ble også takket for deres samarbeid og forståelse for situasjonen. Fokuset var nå på å få full kontroll over brannen og deretter starte en undersøkelse av brannårsaken, og så få gjenoppbygget det området som ble skadet





