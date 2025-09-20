Skogbranner i Alanya og Milas i Tyrkia: Evakueringer og intensiv slukningsinnsats

En rekke skogbranner har brutt ut i Alanya og Milas i Tyrkia, og ført til evakueringer av hundrevis av mennesker. Sterk vind har komplisert slukningsarbeidet, men brannvesenet har fått kontroll i de fleste områder.

Sent torsdag kveld brøt det ut skogbranner i Alanya og Milas i Tyrkia , melder den tyrkiske avisen Milliyet. De voldsomme flammene spredte seg raskt på grunn av kraftig vind som herjet i området. En lokal leder, Rüştü Vural, uttalte til nyhetsbyrået Anadolu Ajansi at mannskaper umiddelbart ble sendt ut for å bekjempe brannen, men at den sterke vinden kompliserte slukkearbeidet betydelig. Evakuering av beboere ble umiddelbart igangsatt, og myndighetene jobbet på spreng for å få folk i sikkerhet.

Fredag morgen hadde brannen spredt seg til boligområder, noe som førte til at evakueringsarbeidet ble intensivert. Flere hundre mennesker skal ha blitt evakuert fra sine hjem, ifølge rapporter fra Milliyet. Sent fredag kveld meldte brannvesenet at de hadde kontroll over brannene i de fleste områder, et tegn på håp etter den hektiske innsatsen. Brannen skal ha startet i et skogområde nær tettstedet Aliefendi, som ligger et par mil sørøst for den populære feriebyen Alanya. Slukningsarbeidet pågikk både på bakken og fra luften, med helikoptre og fly som deltok i kampen mot flammene.\Alanya, og Antalya-provinsen generelt, er et svært populært reisemål for turister fra hele verden, inkludert mange nordmenn. Kristine Olsen (24) og venninnene hennes var på ferie i Alanya da brannen brøt ut. De ble vitne til en stor røyksky som dominerte horisonten. Olsen fortalte til VG at det var mye røyk, men at situasjonen så ut til å ha roet seg litt. Røykskyen, som var synlig fra Alanya, ble mindre i løpet av formiddagen fredag. Olsen understreket at de ikke opplevde noen umiddelbar fare for dem som oppholdt seg i nærheten av sentrum av Alanya. Til tross for dette, var brannen et påminnelse om de potensielle farene ved skogbranner, spesielt i tørre og vindfulle forhold. Utenriksstjenesten i Norge sendte ut en melding til norske borgere i Tyrkia på grunn av skogbrannen. I meldingen ble nordmenn oppfordret til å holde seg oppdatert via mediene og følge råd fra lokale myndigheter. Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet uttalte til VG at det var viktig for reisende i området å være informert og ta forholdsregler.\Situasjonen i Tyrkia illustrerer viktigheten av beredskap og samarbeid mellom lokale myndigheter og nødetater. Den raske spredningen av brannen understreket hvor viktig det er å reagere raskt og effektivt. Evakueringen av hundrevis av mennesker viste hvor alvorlig situasjonen var, og det faktum at brannvesenet til slutt fikk kontroll over store deler av brannene, er et tegn på effektiv innsats. Hendelsen er en påminnelse om de økende utfordringene knyttet til klimaendringer og risikoen for naturkatastrofer, som skogbranner. Dette gjelder ikke bare Tyrkia, men også mange andre deler av verden. Det er viktig for reisende å være oppmerksomme på lokale forhold og forholde seg til råd fra lokale myndigheter. Denne hendelsen understreker viktigheten av å ha en beredskapsplan og være forberedt på uforutsette hendelser under reiser. Det er også viktig for turister å ha forsikringer som dekker uforutsette hendelser, som evakuering og tap av eiendeler som følge av naturkatastrofer





