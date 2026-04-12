Skole i Lillestrøm sendte sensitiv informasjon om voldsepisode til feil mottakere

En ansatt ved en skole i Lillestrøm kommune sendte ved en feil en melding med sensitiv informasjon om en voldsepisode til alle foresatte i en klasse. Skolen har meldt avviket til Datatilsynet og iverksatt tiltak etter hendelsen.

En ansatt ved en skole i Lillestrøm kommune sendte ved en feil en melding med sensitiv informasjon om en voldsepisode til alle foresatte i en klasse. Denne hendelsen, som skjedde i november i fjor, involverte en elev som skal ha slått andre elever.

Rektoren ved skolen bekrefter overfor Romerikes Blad at meldingen skulle ha gått til foreldrene til den involverte eleven, men endte opp i alle foreldrenes innbokser. Meldingen inneholdt detaljer om hendelsen og oppfordret foresatte til å snakke med sine barn om det som hadde skjedd. Skolen meldte umiddelbart avviket til Datatilsynet og tok grep for å minimere skaden.<\/p>

Informasjonen som ble delt ved en feiltakelse, beskrev at en elev hadde slått en annen elev. Kontaktlæreren hadde allerede snakket med den involverte eleven, og skolen ønsket at også foresatte skulle ta opp saken med sine barn. Etter at feilen ble oppdaget, handlet skolen raskt. Rektoren forteller at skolen tok kontakt med Personvernombudet og slettet umiddelbart meldingen. Samtidig kontaktet skolen alle foresatte som hadde åpnet meldingen for å informere om feilen og beklage. De kontaktet også foreldrene til den involverte eleven.<\/p>

I avviksmeldingen til Datatilsynet fremgår det at foresatte til de involverte elevene avdramatiserte hendelsen, og uttrykte at det hele gikk bra. Skolen har i etterkant gått gjennom sine rutiner og snakket med de involverte ansatte for å forhindre lignende hendelser i fremtiden. Romerikes Blad har fått innsyn i avviksmeldingen, men har valgt å ikke offentliggjøre identiteten til de involverte for å beskytte deres personvern. Hendelsen understreker viktigheten av å sikre korrekt håndtering av sensitiv informasjon og kommunikasjon i skolen.<\/p>

Datatilsynet ble informert om hendelsen, og skolen har samarbeidet med Personvernombudet for å sikre at personvernet til elevene ble ivaretatt. Feilen med å sende den sensitive meldingen til feil mottakere ble raskt rettet opp. Etter hendelsen har skolen gjennomført en grundig evaluering av sine rutiner for å sikre at slike feil ikke skjer igjen. Rektoren understreker at skolen tar personvern på alvor og arbeider kontinuerlig for å forbedre sine systemer og rutiner.<\/p>

Den raske responsen og proaktive tilnærmingen fra skolen viser en forpliktelse til å beskytte personvernet til elevene og deres foresatte. Denne hendelsen fungerer som en påminnelse om viktigheten av å være ekstra forsiktig med håndteringen av sensitive data, spesielt i en skolekontekst, hvor personvern er en sentral del av elevenes sikkerhet og trivsel. Skolens handlinger etter hendelsen er et eksempel på hvordan man kan håndtere personvernbrudd på en ansvarlig måte og minimere potensielle konsekvenser.<\/p>





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skole Lillestrøm Personvern Voldsepisode Datatilsynet

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »