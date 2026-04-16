Skolebyråd går av etter jobbsøknad

Daniel Hägglund (Frp) har trukket seg som byråd for barnehage og skole i Bergen. Avgjørelsen kommer etter at det ble kjent at han søkte stillingen som reiselivsdirektør uten å informere sin nærmeste leder, byrådsleder Christine Meyer (H), eller sitt eget parti.

Daniel Hägglund , som har hatt vervet som byråd for barnehage og skole i Bergen for Fremskrittspartiet , har valgt å trekke seg. Bakgrunnen for avgjørelsen er at Hägglund søkte en stilling som reiselivsdirektør i byen. Det som har skapt reaksjoner og ført til hans avgang, er at han gjennomførte denne jobbsøknad en uten å informere verken sin overordnede, byråd sleder Christine Meyer (H), eller sitt eget parti.

Meyer uttalte tidligere at hun hadde inntrykk av at Hägglund trivdes svært godt i sin nåværende rolle og var ikke kjent med hans planer om å søke andre stillinger. Hägglund selv erkjenner i en pressemelding at hans handlinger kan ha sendt et feil signal om hans motivasjon til å fortsette som skolebyråd. Han har derfor bedt om å få lov til å fratre sitt verv.

Denne situasjonen har utløst en bred debatt, hvor mange påpeker at det er normalt å se seg om etter nye karrieremuligheter, men at et tillitsverv som byråd krever full dedikasjon. Å sitte med en aktiv jobbsøknad uten åpenhet rundt dette, kan svekke tilliten til både den enkelte og det sittende byrådet.

Hägglunds avgang markerer en betydelig endring i byrådets sammensetning og etterlater et tomrom i en politisk portefølje som allerede har vært preget av utfordringer. Problematikken rundt Hägglunds jobbsøknad har reist spørsmål ved lojalitet og åpenhet i politiske verv.

Mens det i det private næringslivet ofte er akseptabelt å diskret utforske nye jobbmuligheter, stilles det høyere krav til tillitsvalgte. En byrådspost er ikke bare en jobb, men et mandat gitt av velgerne og en posisjon som krever fullt engasjement og tillit fra både borgere og politiske samarbeidspartnere. Ved å søke en annen stilling uten å informere, satte Hägglund byrådsleder Meyer i en vanskelig posisjon.

Uansett hvordan hun reagerte – enten ved å avskjedige ham eller la ham fortsette – ville det kunne tolkes negativt. Dette understreker den særskilte naturen til politiske tillitsverv, hvor åpenhet og integritet er avgjørende for å opprettholde tilliten i befolkningen. Det er en balansegang mellom å sikre personlig karriereutvikling og å ivareta det ansvaret som følger med et offentlig verv.

Hägglunds valg om å trekke seg kan sees som en anerkjennelse av at hans handlinger ikke var forenlige med forventningene til en byråd. Den politiske konteksten for Hägglunds virke som skolebyråd har vært utfordrende. Forslag om nedleggelse av syv skoler for å spare 30 millioner kroner møtte sterk motstand og protesttog over hele byen.

Dette oppropet ble ikke bare støttet av innbyggerne, men også av samarbeidspartiene til byrådet, inkludert Bergenslisten. Til slutt ble hele skoleplanen forkastet etter at Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som utgjør byrådspartiene, stemte imot sitt eget forslag.

Dette massive nederlaget for Meyer-byrådet kan ha bidratt til en forståelig lengsel hos Hägglund etter en rolle med mer positiv mottakelse. En jobb som reiselivsdirektør, som fokuserer på å fremme byen som turistdestinasjon, kan fremstå som en langt mer givende oppgave enn å stå i bresjen for upopulære, og til slutt mislykkede, innsparingstiltak.

Høyres Chris Jørgen Rødland bekreftet at manglende støtte i byen førte til at partiene, inkludert Høyre og Frp, måtte gå imot eget byråd i skolenedleggelsessaken. Dette illustrerer de komplekse politiske manøvrene og den vanskelige balansegangen mellom lokale ønsker og overordnet byrådspolitikk, og kan ha påvirket Hägglunds ønske om å finne en mer konstruktiv rolle





