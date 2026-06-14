Regjeringen har vedtatt en lovendring som gjør at skoler er pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Dette for å forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte.

Fra høsten av er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Frem til nå har det vært få opplysninger som kan deles mellom skoler uten at eleven eller de foresatte samtykker.

Når Stortinget nå vedtar regjeringens lovendring, vil dette ikke bare bli lettere – det blir en plikt. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte. – Dersom en elev har vært voldelig, eller det er pågående konflikter mellom ulike grupper, er det viktig at skolene deler informasjon med hverandre når eleven bytter skole.

Det blir nå en plikt, så skoler som har behov for informasjon, faktisk får det, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). Med de nye reglene skal den tidligere skolen dele opplysninger om eleven med den nye skolen – "dersom opplysningene er nødvendige for å forebygge adferd som i vesentlig grad går ut over skolemiljøet til medelever eller arbeidsmiljøet til de ansatte". Dette gjelder både ved skolebytte underveis i grunnskolen, og ved overgang til videregående skole.

– Lovendringen vil bidra til at skolene kan ta imot elever på en god måte, sette inn forebyggende tiltak, sørge for god klassesammensetning og avgjøre hvilke klasser som skal få ekstra ressurser, sier Nordtun. De siste årene har det vært en betydelig økning i alvorlig barne- og ungdomskriminalitet, særlig blant dem under 15 år. Andelen skoleansatte som oppgir at de er blitt utsatt for vold eller trusler, har også økt de siste årene.

I tillegg beskriver stadig flere lærere uro og forstyrrelser i undervisningen som et økende problem. Lovendringen er en del av flere endringer i regelverket de siste årene som skal gi læreren større handlingsrom. Regjeringen har tidligere endret opplæringsloven slik at ansatte i skole og SFO skal kunne gripe inn fysisk mot elever for å avverge skader på personer eller eiendom, psykiske krenkelser og vesentlige forstyrrelser i undervisningen.

I mars sendte kunnskapsministeren også et annet lovforslag på høring: Hun vil gi skoler anledning til å ta elever som ødelegger for fellesskapet, ut av klassen og gi undervisning et annet sted – uten samtykke fra elev eller foreldre. – Vi må ha lover og regler som verner retten til undervisning for fellesskapet i klasserommet. Skolen skal være et sted der elever og ansatte trives, lærer og er trygge, sier Nordtun





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