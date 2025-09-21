Skotheim i gullkampen i VM-tikampen: - Jeg er fortsatt med!

Sander Skotheim kjemper om gull i VM-tikampen etter en spennende første dag. Han ligger tett bak lederen Kyle Garland og er klar for å gi alt i søndagens øvelser, inkludert stavhopp. Skotheim er optimistisk og viser sterk form til tross for skader.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Jeg er fortsatt i gullkampen, konstaterer Skotheim i intervju med VG. Etter lørdagens kveldsøkt og fem av ti øvelser leder Garland med 164 poeng til Skotheim. Jeg tror vi er helt likt hvis vi følger skjemaene til våre personlige rekorder, sier Skotheim. Stillingen etter 5 øvelser i VM-tikampen 1. Kyle Garland (USA) – 4707 poeng 2. Sander Skotheim (NOR) – 4543 poeng 3.

Ayden Owens-Delerme (PUR) – 4487 poeng 4. Leo Neugebauer (GER) – 4455 poeng 5. Johannes Erm (EST) – 4378 poeng Vis mer Skotheim har 8909 poeng som personlig rekord og Garland har 8869 poeng. Jeg tror jeg hadde omtrent 30 poeng å gå på før 400-meteren, og nå har han kanskje 10 poeng å gå på. Vi er egentlig helt likt, sier Skotheim. Han løp 47,86 på den avsluttende 400-meteren på dag én. Garlands tid var 48,73. Jeg tror han (Garland) brente mer enn meg på 400 meter, så jeg tar det som en seier, sier Skotheim til VG. Nå gjøres alt for å være mest mulig klar igjen til 110 meter hekk kl. 02.05 norsk tid (09.05 i Japan). Jeg tror det kan bli et viktig grep, sier Skotheim. Den tiden er gull. Det er 40 minutter mindre frem og tilbake, så det er 40 minutter jeg får til å hvile som konkurrentene ikke får. Hvis man studerer de personlige rekordene på søndagens øvelser, har Skotheim en liten fordel. Særlig på den avsluttende 1500-meteren. Hvis det er innenfor 150 poeng da, så kan jeg ta ham. Hvis det er mer enn 150, så kan det bli tøft, sier Skotheim. Skotheim og Garlands personlige rekorder på søndagens øvelser 110 meter hekk: Diskos: Stav Spyd 1500 meter Skotheims prestasjoner på øvelsene gir 86 poeng mer enn Garlands (4460 poeng mot 4374). Skotheim satte årsbeste i verden og norsk rekord med 8909 poeng i Götzis i juni. Etter dag én hadde han da 4611 poeng – 68 poeng mer enn i Tokyo. Jeg håper jeg kan gjøre fire øvelser likt som i Götzis, sier Skotheim. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG I stav, øvelsen som ødela sjansen for OL-medalje i fjor, har han håp om et enda bedre resultat. Hvis jeg kan hoppe 5,30 i stav, som jeg absolutt tror jeg har sjansen til nå, er det hentet inn der. Da kan det fort bli personlig rekord (norsk rekord), sier Skotheim. Skotheims resultater fra norgesrekorden Skotheim vant Hypomeeting i juni med 8909 poeng. Han knuste da sin tidligere personlige rekord på 8635 poeng og den tidligere norske rekorden til Markus Rooth på 8796 poeng. Vis mer Skotheim fortalte om en trøkk i hamstring og leggen etter et mislykket lengdehopp på formiddagsøkten. Derfor var det en stor lettelse da 23-åringen startet kveldsøkten med å være best av alle i høyde med 2.14 meter. Jeg kommer meg i hvert fall gjennom i dag, så er det en ny dag i morgen, men den føles bedre enn tidligere i dag. Jeg var litt stresset for at det skulle bli verre når jeg ble kald, men det var ganske likt, sier Skotheim. Ja, jeg tror det ble litt dramatisk uten at det var dramatisk i det hele tatt, egentlig, legger han til med latter. I sommer trøblet Skotheim med en kneskade. Skotheims resultater hittil i Tokyo 100 meter: Lengde: Kulestøt: Høyde: 400 meter: Søndag avgjøres tikampen med 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Skotheim skal kunne hevde seg i toppen på alle øvelser. Se søndagens VM-program her. Også Jakob Ingebrigtsen og stafettjentene skal kjempe om medaljer. Norge står foreløpig uten medaljer før den siste dagen i Tokyo-VM. Mangekjemperen Sander Aae Skotheim Født: 31. mai 2002 Klubb: IL Tjalve Samboer med sprinter Laura Van Der Veen. Meritter: Vis mer\Sander Skotheim kjemper om medalje i VM-tikampen etter en spennende første dag i Tokyo. Den norske friidrettsstjernen ligger an til å kjempe om gull, tett bak lederen Kyle Garland fra USA. Skotheim, som har slitt med skader i sommer, viste sterk form i flere øvelser, inkludert høydehopp der han var best av alle med 2.14 meter. Etter å ha satt personlig rekord i Götzis tidligere i år, er Skotheim optimistisk for søndagens øvelser, spesielt stavhopp, der han håper å sikre en enda bedre plassering. Han legger til at han føler at de er omtrent like i form, basert på personlige rekorder, og at utfallet kan avgjøres på den avsluttende 1500-meteren. Den avsluttende 400 meter dagen før brukte han som en seier å gå ut i, og er nå veldig klar for søndagens øvelser.\Det er tydelig at Skotheim er fokusert på å prestere på sitt beste i de gjenværende øvelsene, med tanke på den begrensede tiden han har til å hvile sammenlignet med konkurrentene. Med en liten fordel basert på personlige rekorder i enkelte øvelser, spesielt 1500 meter, er det håp om at han kan kjempe om gull. Konkurransen er tett, og utfallet avhenger av prestasjonene i de kommende øvelsene. Skotheim viser en imponerende mental styrke og fysisk utholdenhet, til tross for tidligere skader og en krevende dag. Han ser ut til å være klar for å gi alt i jakten på en medalje i Tokyo





