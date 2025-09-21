Skotheim mister medaljesjanser etter dramatisk hekkefall

Sander Skotheim opplevde et brutalt tilbakeslag i tikampen under friidrettsmesterskapet. En diskvalifikasjon på 110 meter hekk satte en stopper for medaljehåpene.

Han falt fra 2. til 17. plass blant de 18 som fremdeles er med. – Konkurransen er i prinsippet ferdig. Veldig kjedelig. Vi hadde håp om å kjempe om medalje og ta gull, sier trener Eirik Røe. Det var en brutal nedtur for den norske friidrettsstjernen Sander Skotheim i verdensmesterskapet. Etter en lovende start i tikampen, hvor han lå an til medalje, gikk det galt på 110 meter hekk. Skotheim, som hadde vist storform tidligere i sesongen, slet seg i mål på tiden 15,77.

Dessverre for Skotheim ble han rett etter målgang diskvalifisert etter å ha slått ned en hekk for å hjelpe seg fremover. En avgjørelse som satte en stopper for hans håp om en topplassering. NRK-kommentator Jann Post var tydelig påvirket av hendelsen, og uttrykte stor skuffelse. – Tikampen er ødelagt. Han ryker rett ut av gullkampen og det er stor fare for at Norge ender uten medalje i dette mesterskapet. Det er så blytungt, sier han. Sportssjef Erlend Slokvik bekreftet at det hadde blitt lagt inn protest mot diskvalifiseringen, men at denne ble avvist. – Vi la inn protest på diskvalifikasjonen av Sander. Den ble avvist, og vi regnet med det. Den var så tydelig. Sjansen for at den ville bli tatt til følge var svært liten. Sander kaster diskos nå, så får vi ta en oppsummering etter det, sier Slokvik. Etter hendelsen var Skotheim tydelig preget. Han satte seg på huk ved mållinjen og gjemte ansiktet i hendene. Frustrasjonen var åpenbar, og han slo i bakken. Det var et knusende øyeblikk for den unge utøveren. Han satte seg i en stol, foldet hendene og så tomt i luften. Den brutale frustrasjonen og fortvilelsen var åpenbar for alle som så på. Denne situasjonen minner om Skotheims opplevelse i Paris-OL i fjor, hvor han også var i medaljekampen, men tapte håpet etter å ha nullet i stav. Dette mesterskapet ser ut til å bli et nytt kapittel i Skotheims karriere, hvor han må reise seg og fokusere på neste utfordring. Nå gjenstår det å se hvordan Skotheim vil respondere på denne nedturen. Det er viktig å huske at dette er en del av idretten, og at det er opp- og nedturer. For de norske supporterne er det viktig å støtte Skotheim i denne vanskelige perioden. Det er fortsatt muligheter for medaljer i andre øvelser i mesterskapet. Det norske laget må nå fokusere på å prestere i de øvelsene som gjenstår. Det er viktig å ha troen på seg selv og fortsette å kjempe. Det er avgjørende at utøverne holder hodet høyt og fortsetter å gi alt. Friidrettsmesterskapet er en viktig arena for norske utøvere å vise hva de er gode for. Konkurransen er tøff, men med hardt arbeid og dedikasjon er det mulig å nå toppen. Norske friidrettsutøvere har vist stor fremgang de siste årene, og det er forventninger til at de skal fortsette å prestere. Det er viktig å huske at det er mange faktorer som spiller inn i en konkurranse, og at det ikke alltid er den beste som vinner. Tilskuere og støtteapparat er avgjørende for utøvernes motivasjon og prestasjoner. Det er viktig å skape et godt miljø rundt utøverne for at de skal kunne prestere sitt beste. Det er viktig å huske at friidrett handler om mer enn bare resultater. Det handler om å sette personlige rekorder, utvikle seg som utøver og å ha det gøy. Friidrett er en idrett som krever mye trening og dedikasjon. Det er viktig å være tålmodig og ikke gi opp. Det er mange unge utøvere som drømmer om å nå toppen. Det er viktig å støtte disse unge utøverne og gi dem muligheten til å utvikle seg. Friidrettsforbundet spiller en viktig rolle i utviklingen av norsk friidrett. Det er viktig at forbundet fortsetter å jobbe for å skape gode rammer for utøverne. Friidrettsmesterskap er viktige arenaer for å markedsføre norsk friidrett. Det er viktig å skape interesse rundt friidrett. Det er viktig å huske at friidrett er en idrett for alle. Det er mange ulike øvelser, og det er noe for enhver smak. Det er viktig å støtte norsk friidrett. Det er viktig å være stolte av de norske utøverne. Det er viktig å heie på dem





Aftenposten / 🏆 31. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Friidrett Tikamp Sander Skotheim Diskvalifikasjon Hekk Verdensmesterskap

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Sander Skotheim best i høydekonkurransen i tikampNordmannen har klatret opp til en andreplass etter fire øvelser.

Les mer »

Krise for Skotheim - disket på 110 meter hekkSander Aae Skotheim (23) rotet bort gullhåpet i VM-tikampen med en marerittstart på dag to.

Les mer »

Høydramatikk for Skotheim i Tokyo: Diskvalifisert og ute av medaljekampenSander Skotheim ble diskvalifisert i 110 meter hekk på den andre dagen av tikampen i Tokyo, og er ute av medaljekampen. Etter å ha ligget på andreplass etter lørdagens konkurranser, rev Skotheim flere hekker og mistet balansen. En norsk protest ble avslått. Søndag skal tikjemperne gjennom de resterende øvelsene, inkludert stavhopp og 1500 meter. Jakob Ingebrigtsen skal løpe finale på 5000 meter.

Les mer »

Gulldrømmen brast for Skotheim etter vanvittig dramatikk – disket på 110 meter hekkSander Aae Skotheim (23) rotet bort gullhåpet i VM-tikampen med en marerittstart på dag to.

Les mer »

Gulldrømmen brast for Skotheim etter vanvittig dramatikk – disket på 110 meter hekkSander Aae Skotheim (23) rotet bort gullhåpet i VM-tikampen med en marerittstart på dag to.

Les mer »

Gulldrømmen brast for Skotheim etter vanvittig dramatikk – disket på 110 meter hekkSander Aae Skotheim (23) rotet bort gullhåpet i VM-tikampen med en marerittstart på dag to.

Les mer »