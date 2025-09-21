Skotheim mistet medaljesjansen i VM-tikampen etter marerittdag

Sander Aae Skotheim opplevde en frustrerende dag i VM-tikampen, der han mistet medaljesjansen etter problemer på hekk og diskos. Diskvalifikasjon og skuffelse preget dagen, men Skotheim ser fremover.

Sander Aae Skotheim (23) mistet gullhåpet i VM-tikampen med en marerittstart på dag to. Han ble diskvalifisert etter 110 meter hekk. Diskos kastet førte til at han falt fra 2. til 17. plass, nest sist, etter seks øvelser. På søndagens åpningsøvelse, 110 meter hekk, stoppet det helt opp midtveis. Skotheim sleit seg først i mål på tiden 15,77. Før han ble disket for å ha gjort noe som førte til diskvalifikasjon. Jeg vet ikke hva som skjedde, om jeg traff en hekk eller noe.

Plutselig mistet jeg balansen helt og knakk sammen i beina. Jeg var nesten i knestående, sier Skotheim til VG. Norge prøvde å legge inn en protest, men den ble raskt avslått. Jeg hadde ikke noe håp i protesten. Man kan jo prøve seg, men det er 99 prosent sannsynlig at den ikke vil gå gjennom, sier Skotheim. Rett etter målgang slo han i bakken. Han rev seg litt i håret og gikk fortvilet rundt, men det så ut som han skulle gå videre til neste øvelse: Diskos. Den brutale, nådeløse frustrasjonen og skuffelsen var åpenbar da Skotheim satte seg på en benk nede på bandet, foldet hendene og så tomt ut i luften. Etter å ha pratet med trener Eirik Røe og pappa Rolf, pakket Skotheim sekken, tok konkurrentene i hånden og brøt tikampen. Jeg vurderer litt å fortsette, for jeg har lyst til å gå en stavkonkurranse jeg føler jeg kan perse og hoppe bra i. Men jeg merker på oppvarming til diskos at hodet er langt fra i konkurransen, så da ser jeg det ikke noe poeng i å fortsette. Det så ut som en lovende mangekamp. Hvis jeg ikke gikk under pari, skulle det holdt til medalje, sier Skotheim. Også i Paris-OL i fjor, som Markus Rooth vant, var Skotheim i medaljekampen helt til han nullet i stav. I tikamp må ulykken ta slutt. Det er for dumt å gjøre det to ganger på rad. Det er for dårlig. Det var ikke sånn sesongen skulle ende. Det har egentlig vært en god sesong, sier Skotheim. Før han kneskadet seg under Bislett Games i juni og havnet i tidsnød til VM. Det er blitt et jag etter form, og jeg har ikke fått opp formen fysisk til der jeg har lyst. Men det tekniske føler jeg hadde kontroll på, sier Skotheim. Skotheim hadde hatt en lovende start på tikampen før den katastrofale andre dagen. Han hadde levert sterke resultater i flere av de innledende øvelsene og lå godt an til å kjempe om medalje. Etter den mislykkede hekkøvelsen og diskoskastet deretter, virket det åpenbart at motivasjonen og selvtilliten hadde fått en knekk. Skotheim virket både frustrert og skuffet over at drømmen om en god plassering i mesterskapet forsvant så brått. Han reflekterte over hvor viktig det er å ha mental styrke og holde hodet kaldt under press i en så krevende idrett som tikamp. Skotheim påpekte at skader og uflaks har fulgt han de siste årene, og at det er viktig å fokusere på å holde seg skadefri og bygge seg opp igjen fysisk og mentalt. Han uttrykte et håp om å komme tilbake sterkere i fremtiden og kjempe om medaljer i internasjonale mesterskap. Skotheim understreket at selv om det var en tung dag, var det viktig å se fremover og bruke erfaringene til å lære og utvikle seg som utøver. Han takket støtteapparatet, treneren og familien for støtten, og understreket viktigheten av å ha et godt team rundt seg. Skotheim ønsket også sine konkurrenter lykke til og uttrykte respekt for alle som deltok i tikampen. Tapet var en stor nedtur for norsk friidrett, men Skotheim viste likevel sportsånd og vilje til å fortsette karrieren. Han vil bruke skuffelsen som motivasjon til å jobbe hardere og komme sterkere tilbake





