Skotheim på 5. plass etter første dag av VM i Tokyo – «Kan bli en thriller»

Sander Aae Skotheim ligger på 5. plass i tikampen under VM i Tokyo etter de tre første øvelsene. Til tross for en solid prestasjon i lengde, er det Kyle Garland som leder. NRK-kommentatorer og eksperter kommenterer på Skotheims prestasjoner og konkurransen.

Da Sander Aae Skotheim satte norsk rekord og årsbeste i verden med seieren i Götzis på 8909 poeng i juni, hadde han 2732 poeng etter tre øvelser. Nå, under VM i Tokyo , er situasjonen litt annerledes. Skotheim ligger på 5. plass med 2693 poeng, 39 poeng mindre enn han hadde i Götzis etter de samme åpningsøvelsene: 100 meter, kule og lengde.

NRK-kommentator Jann Post antyder at konkurransen kan bli en thriller hvis Skotheim fortsetter å prestere godt, mens NRK-ekspert Vebjørn Rodal uttrykker bekymring over poengtapet til Kyle Garland. Garland leder foreløpig VM med 2927 poeng, 162 poeng foran Leo Neugebauer, mens Skotheim ligger 234 poeng bak lederen. Skotheims trener, Eirik Røe, beskriver Garland som en skummel konkurrent. Det positive er at Skotheim nå har fullført sine antatt svakeste øvelser, 100 meter og kule. Han utmerket seg i lengde, en av hans favorittøvelser. Resultatene i de tre første øvelsene viser Skotheims varierende form. På 100 meter løp han på 10,91 sekunder og endte på 13. plass, mens Ayden Owens-Delerme fra Puerto Rico vant med 10,31. I lengde hoppet Skotheim 7,97 meter og tok en sterk 2. plass. Simon Ehammer fra Sveits hoppet også like langt, men med mer motvind. I kulestøt kastet Skotheim 14,50 meter og endte igjen på 13. plass. Kyle Garland vant denne øvelsen med 17,02 meter. Skotheims tidligere skade i kneet, som hindret ham fra å delta i OL i Paris i fjor, der Markus Rooth vant, har vært et tilbakeslag. Etter en periode med suksess i 2025, med gull i EM og VM innendørs i syvkamp, og etter å ha vunnet i Götzis med norsk rekord, opplevde han en skade i kneet som førte til bekymringer om hans form til VM. Han er ferdig med sine antatt dårligste øvelser og viste lovende takter i lengde, som han er sterk i. Nå gjenstår syv øvelser, og muligheten for å kjempe om medaljer er fortsatt til stede. Lørdag fortsetter tikampen med høyde og 400 meter, der Skotheim forventes å prestere godt. Søndag er det 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Også i disse øvelsene forventes Skotheim å være med i toppen. Norge står foreløpig uten medaljer før de to siste dagene under VM i Tokyo. Skotheims prestasjon i Götzis, der han vant med 8909 poeng, slo hans tidligere personlige rekord på 8635 poeng og den tidligere norgesrekorden til Markus Rooth på 8796 poeng. Tikamp er en krevende kombinert friidrettsøvelse for menn, som tester utøvernes allsidighet gjennom ti forskjellige øvelser over to dager. Poengene i hver øvelse summeres, og den med høyest poengsum vinner. Poengsystemet er basert på World Athletics’ poengtabell, der tiden, lengden eller høyden i hver øvelse omregnes til poeng ved hjelp av en fast formel. Sander Aae Skotheim er født 31. mai 2002 og representerer IL Tjalve. Han er samboer med sprinteren Laura Van Der Veen. Hans meritter inkluderer en rekke sterke prestasjoner i friidrett





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Sander Aae Skotheim Tikamp VM Friidrett Tokyo

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Ikke skjedd på 40 år: - HistoriskTOKYO (TV 2): Henriette Jæger måpte etter VM-finalen på 400 meter i Tokyo.

Les mer »

Har sett hvor jævlig han har hatt detTOKYO (TV 2): Sander Aae Skotheim (22) takker samboeren Laura van der Veen (22) for støtten, men får henne ikke med til Japan.

Les mer »

Skotheim: Medaljehåpet for Norge i Tokyo etter skadetrøbbelSander Aae Skotheim er klar for tikampen i Tokyo, og seiler opp som Norges største medaljehåp etter skadetrøbbel. Både Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen har ikke levert som forventet. Skotheim har hatt en hump i veien med en skade, men føler han er klar for å konkurrere.

Les mer »

Gullhåpet om samboerens knuste VM-drøm:Sander Aae Skotheim fremstår som Norges største medaljehåp under VM i friidrett. Samboer Laura van der Veen falt akkurat utenfor VM-troppen, men hjelper så godt hun kan fra Norge.

Les mer »

Gullhåpet om samboerens knuste VM-drøm:Sander Aae Skotheim fremstår som Norges største medaljehåp under VM i friidrett. Samboer Laura van der Veen falt akkurat utenfor VM-troppen, men hjelper så godt hun kan fra Norge.

Les mer »

Skotheim klar for VM: Norges medaljehåp i TokyoSander Aae Skotheim er klar for tikampen i VM i Tokyo, og seiler opp som Norges største medaljehåp. Til tross for en kneskade, føler han seg klar for å konkurrere og har fått støtte fra samboeren Laura van der Veen.

Les mer »