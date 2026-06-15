Skotske supportere ønsker nordmenn velkommen til VM-byen Boston med råd og advarsler

Skotske fotballsupportere i Boston deler sine beste tips med norske fans som kommer til byen under VM. De hyller det norske lagbildet og gir råd om å nyte whisky, vise frem farger, og ikke drikke opp all ølen.

I VM-byen Boston har skotske supportere allerede satt sitt preg på byen før Norge i det hele tatt har spilt sin første kamp. Nå deler de sine beste råd med nordmennene som kommer til byen senere i mesterskapet.

Med kilt, sekkepiper og en ubeskrivelig feststemning har skottene inntatt gatene, og de har en klar beskjed: Bli med på moroa, men husk å la det være igjen litt øl til oss. Dagbladet har møtt flere skotske fans i Boston, blant annet en gjeng som samlet seg på Copley Square midt i byen. De var iført mørkeblå skjorter, rutete skjørt og hadde sekkepiper på ryggen.

Stemningen var på topp, og de fortalte at de gleder seg til å møte norske supportere. Vi har vært sammen med nordmenn i tidligere turneringer, sier en av dem. De liker de samme tingene som vi gjør, og de vil bidra med den samme typen stemning. Byen vil ta imot dem med åpne armer.

En annen legger til: Til de norske supporterne vil jeg si: Sørg for å la det være igjen litt øl til oss - ikke drikk opp alt selv! Så ler han høyt og forsikrer om at nordmenn kommer til å elske Boston. En annen skotte, Scott, har med seg lommelerker og planlegger å drikke whisky hele dagen. Drikk mye whisky, sier han.

Vi skal drikke på toget, på stadion - bare drikk mye og ha det gøy. Han oppfordrer nordmenn til å kaste seg ut i opplevelsene og følge strømmen. Ta på dere landslagsdraktene og vis fram fargene deres, for folk setter pris på det og knytter seg til det. Nyt opplevelsen og omfavn den fullt ut.

Skottene la også merke til det norske lagbildet før mesterskapet, der spillerne var kledd som vikinger. En supporter sier: Det norske lagbildet var fantastisk. Først trodde jeg det var KI-generert, men så fikk jeg vite at det ikke var det. Det var briljant.

Kanskje Skottland burde ha gjort noe lignende. Han legger til at det er litt skuffende at det skotske landslaget ikke brukte kilt under VM-åpningen, slik de gjorde i 1998. Men han har full tiltro til laget: Våre fotballspillere er så gode at vi ikke trenger å bruke kilt. Vi kommer til å slå hvem som helst.

Mens skottene nyter sine siste timer før deres egen kamp, er de tydelige på at nordmennene er velkomne. Byen er fantastisk, og vi gleder oss til å møte folk fra andre land. Så bare kom, ta dem med inn - vi kommer til å ha det veldig hyggelig sammen, sier en av dem. Med denne varme mottakelsen ligger alt til rette for et uforglemmelig VM for norske supportere i Boston.

Husk bare å ta med godt humør, landslagsdrakt og litt ekstra whisky





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