Skottene ønsker norske supportere varmt velkommen i Boston

Skottene er i full gang med forberedelsene til VM og ønsker norske supportere varmt velkommen i Boston. De deler sine beste VM-tips og hyller det norske viking-bildet.

BOSTON (Dagbladet): Hittil har nordmenn måttet smøre seg med tålmodighet mens andre nasjoner allerede har hatt VM-debuten. Da titusenvis av skotter satte standarden på Boston Stadium og 'Flower of Scotland' ble sunget i VM for første gang på 28 år før kampen mot Haiti, var Dagbladet til stede.

Skottene holdt lydnivået oppe, selv om de elleve spillerne på banen ikke holdt det samme nivået og karret seg til en 1-0-seier. Legenden: Dagbladet var og besøkte Henning Berg for å snakke om tiden hans på landslaget. Video: Cederblad/Sørø Olsen/Dagbladet Dagbladet har allerede vært i Boston i flere dager og vært vitne til tusenvis av kilt-kledde skotter som har satt sitt preg på VM-byen. Nå ønskes også norske supportere varmt velkommen.

Vi har tatt en prat med de skotske supporterne som deler sine beste VM-tips, hyller det norske viking-bildet, og samtidig sender et stikk i retning sitt eget lag. - Vi har blitt så godt mottatt, og det blir nok nordmennene også. Jeg tror vi er ganske like mennesker. Det forteller en skotsk gjeng vi møter i parken.

De er i full gang med forberedelsene til Skottlands første VM-kamp, og har søkt skyggen for å nyte noen kalde øl. Denne duoen er trofaste Skottland-supportere, og var også til stede under Frankrike-VM i 1998 - som er sist gang både Norge og Skottland kvalifiserte seg til et verdensmesterskap. Foto: Christian Mogne Hugsted / Dagbladet - Vi har vært sammen med de norske supporterne i tidligere turneringer, og de gjør det samme som oss.

De liker de samme tingene som vi gjør, og de vil bidra med den samme typen stemning. Så de kan bare komme og nyte byen. Byen vil ta imot dem med åpne armer, mener de. På Copley Square, midt i Boston sentrum, har det samlet seg en gjeng kledd i mørkeblå skjorter, rutete skjørt og med sekkepiper på ryggen.

Snart skal også lyden av sistnevnte ljome gjennom byen. - Til de norske supporterne vil jeg si: Sørg for å la det være igjen litt øl til oss - ikke drikk opp alt selv! sier en samstemt (og feststemt) guttegjeng. God stemning: Skottene har tatt med seg sekkepipene hele veien over dammen for å spre litt ekte skotsk stemning i Boston. Foto: Sofie Losen / Dagbladet - Neida, de kommer til å elske byen.

Det er en fantastisk by, og vi gleder oss til å møte folk fra andre land også. Så bare kom med dem, ta dem med inn - vi kommer til å ha det veldig hyggelig sammen. Scott, også han fra Skottland, sparer ikke på noe når det kommer til supportereffekter. Med kilt, landslagsdrakt og flagget rundt skuldrene, stumper han siggen før han kommer med sitt beste tips: - Drikk mye whisky.

Vi har med oss lommelerker, og vi skal drikke whisky hele dagen. Vi skal drikke på toget, vi skal drikke på stadion - bare drikk mye og ha det gøy. Tipsene sitter løst hos skotter i hele byen, men hovedbudskapet er det samme: Den norske fansen kommer til å trives. - Bare kast dere ut i det.

Følg strømmen og ta ting som de kommer. Ta på dere landslagsdraktene og vis fram fargene deres, for folk ser virkelig ut til å sette pris på det og knytte seg til det. Så ja - nyt opplevelsen og omfavn den fullt ut. Vekker oppsikt: Paret forteller at de har mottatt masse oppmerksomhet i Boston allerede, og har blant annet fotografert og spurt om autografer.

Foto: Sofie Losen / Dagbladet Gutta krutt: Denne guttegjengen råder, noe fleipete, norske supportere til å holde seg unna de skotske. Foto: Sofie Losen / Dagbladet I forkant av mesterskapet ble det kjent at det skotske landslaget, i motsetning til supporterne, ikke ville dukke opp i kilt under VM-åpningen. Dette utløste sinne både blant fansen, spesielt siden dette er første gang på 28 år at laget har kvalifisert seg til VM. 1998-laget brukte på sin side kilt.

- For å være ærlig er det litt skuffende. Personlig skulle jeg gjerne sett at de omfavnet den nasjonale identiteten på den måten. Det gir egentlig ikke så mye mening for meg, men det er opp til det skotske fotballforbundet, forteller en supporter Dagbladet har snakket med. - Jeg forholder meg ganske avslappet til det.

Men det norske lagbildet var fantastisk. Først trodde jeg faktisk det var KI-generert, men så fikk jeg vite at det ikke var det. Det var briljant. Kanskje Skottland burde ha gjort noe lignende, sier en annen fan.

- Men vet du hva? Våre fotballspillere er så gode at vi ikke trenger å bruke kilt. Vi kommer til å slå hvem som helst, enten vi har på oss kilt eller ikke, fortsetter han, proppfull av skotsk selvtillit. På gastropuben 4th Wall har det samlet seg en svær gjeng skotter, og skotsk sang (eller supporterrop, det er vanskelig å si) overdøver kampen som spilles på TV.

Gjennom lynrask og ikke helt nøyaktig regning anslår Dagbladet at ni av ti bærer kilt. Ni og en halv av ti har skotsk landslagsdrakt. Også de har fått med seg Norges vikingtema. - Jeg synes Skottland burde lære litt av dem og bli litt mer stilige, for nordmennene vet hvordan det skal gjøres.

Det var to veldig gode lagbilder. Virkelig bra, forteller en ivrig supporte





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