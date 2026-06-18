Flere skudd ble avfyrt i nærheten av Times Square i New York torsdag kveld, noe som utløste panikk blant de mange tilstedeværende som feiret fotball-VM og en Knicks-parade. Ingen personskader er rapportert, og politiet har sperret området som sikkerhetstiltak.

Det ble avfyrt flere skudd i nærheten av Times Square i New York torsdag kveld, ifølge en melding fra TV 2-profil Ane Rostad Stokholm som var til stede på stedet.

Hendelsen fant sted omkring klokka 16 lokal tid, en tid da byen var fylt med mennesker som feiret både fotball-VM og en parade for basketballaget New York Knicks. Stokholm beskrev at hun umiddelbart skjønte at det som lød som skudd, og at det førte til panikk i den store folkemengden. Hun selv løp inn på en kafé for å søke dekning, mens andre begynte å skrike og løpe i alle retninger.

Ifølge Hindustan Times ble det også rapportert om skyting i samme området etter Knicks-paraden, og tidsrommet stemmer overens, men det er ikke bekreftet om det er samme hendelse. Politiet har ikke avgitt noen offentlig uttalelse så langt, og det er ikke meldt om skader. Sentralt i forklaringen til de som var til stede er at en person avfyrte skudd i løse luften, uten å treffe noen.

Dette førte til at store deler av Times Square ble sperret av som en sikkerhetstiltak. Emil Ringstad, sportsleder i Trønder-Avisa, som var i området kort tid før og like etter hendelsen, fortalte at han snakket med en lokal selger som bekreftet at skuddene ble skyttet i luften. Han opplyste at politiet handlet rolig og kontrollert, og at ingen personskader var rapportert.

Hendelsen har skapt stor uro i et av verdens mest trafikkerte steder, og understreker situasjonens alvor selv om ingen ble skadet. Avspenningen i byen, som allerede var påvillig på grunn av的高姿态 arrangementer, ble plutselig brutt av lydene av skyting, noe som forårsaket en umiddelbar stressreaksjon blant tilstedeværende. Selv om det senere viser seg at det ikke var et angrep med skadevedkommende, har抽像 begged for en vurdering av sikkerhetsforholdene i så utsatte områder





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