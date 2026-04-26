Skudd avfyrt under korrespondentmiddag i Washington D.C. – President Trump uskadd

President Donald Trump er i sikkerhet etter en skyteepisode under korrespondentmiddagen i Washington D.C. Den mistenkte er pågrepet. Hendelsen skapte panikk blant de 2600 deltagerne.

WASHINGTON D.C. : En dramatisk hendelse rystet Washington D.C. under den årlige korrespondentmiddagen da skudd ble avfyrt i nærheten av Washington Hilton hotellet. USAs president Donald Trump er uskadd, og den mistenkte er nå pågrepet av Secret Service .

Hendelsen utløste umiddelbart panikk blant de rundt 2600 deltagerne, inkludert fremtredende politikere, journalister og kjendiser. Skytingen fant sted utenfor selve ballsalen, men inne på hotellet, og minner om den alvorlige hendelsen i 1981 da president Ronald Reagan ble skutt på samme hotell. Aftenpostens USA-korrespondent Kjetil Hanssen, som var til stede under middagen, beskriver situasjonen som kaotisk. Han forteller at skuddene lød mens gjestene var i ferd med å avslutte forretten, omtrent 10-12 meter fra hans plassering.

Umiddelbart etter skuddene ble avfyrt, ble president Trump, visepresident J.D. Vance, førstedame Melania Trump og andre ved hovedbordet evakuert av sikkerhetspersonell. Deretter fulgte en rask evakuering av andre høytstående medlemmer av Trumps administrasjon, inkludert forsvarsminister Pete Hegseth, hærminister Dan Driscoll og finansminister Scott Bessent. I timene etter hendelsen har det vært forvirring rundt den mistenktes status.

Først meldte CNN at vedkommende var skutt og drept, men senere bekreftet FBI at den mistenkte er pågrepet. Kilder nær etterforskningen opplyser at personen forsøkte å ta seg gjennom sikkerhetskontrollen med en pistol, men ble stoppet av Secret Service før han nådde frem til ballsalen. Det er fortsatt uklart hva som motiverte angrepet, og etterforskningen er i full gang.

President Trump har uttrykt ønske om å fortsette arrangementet, men etter samtaler med arrangørene er det besluttet å utsette middagen og planlegge en ny innen 30 dager. Øyenvitner beskriver en dramatisk scene da Melania Trump reagerte på noe i folkemengden like før presidenten ble eskortert ned fra scenen, med et tydelig bekymret ansiktsuttrykk.

CNN-ankeret Wolf Blitzer, som befant seg nær hendelsen, rapporterte om fem til seks skudd, og beskriver hvordan en politimann kastet seg over en person for å beskytte ham. FBI bekrefter at skytteren rettet våpenet mot en Secret Service-agent, men at agenten ikke ble skadet. Denne hendelsen understreker de konstante sikkerhetsutfordringene som følger med presidentens offentlige opptredener og den høye beredskapen som kreves for å beskytte landets ledere.

Sikkerhetstiltakene rundt korrespondentmiddagen har alltid vært omfattende, men denne hendelsen vil utvilsomt føre til en gjennomgang av rutinene og en mulig skjerping av sikkerheten ved fremtidige arrangementer. Den raske responsen fra Secret Service og politiet bidro til å forhindre en enda mer alvorlig situasjon, og det er takket være deres innsats at ingen ble alvorlig skadet.

Hendelsen har også satt fokus på debatten om våpenkontroll i USA, og mange vil trolig kreve strengere lover for å forhindre lignende tragedier i fremtiden. Korrespondentmiddagen er en tradisjonell begivenhet som samler politikere, journalister og kjendiser for å feire pressefriheten og demokratiet. At en slik hendelse skulle skje under dette arrangementet, er sjokkerende og bekymringsfullt. Aftenpostens Kjetil Hanssen beskriver stemningen som preget av sjokk og vantro etter skuddene.

Han forteller at mange gjester søkte dekning under bordene og at det var stor forvirring og frykt. Etterforskningen vil nå fokusere på å kartlegge den mistenktes bakgrunn, motiv og eventuelle forbindelser til andre personer eller grupper. Det er også viktig å få klarhet i hvordan vedkommende klarte å ta seg så nær presidenten og de andre gjestene med en pistol.

Denne hendelsen vil utvilsomt bli analysert i detalj av sikkerhetseksperter og etterretningstjenester for å lære av feil og forbedre sikkerheten ved fremtidige arrangementer





