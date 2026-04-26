Skudd avfyrt under middag i Det hvite hus – Trump evakuert

President Donald Trump og førstedame Melania Trump ble evakuert under middagen til White House Correspondents' Association etter at det ble avfyrt skudd. En person er pågrepet, og Secret Service etterforsker hendelsen.

Bare 18 minutter etter at president Donald Trump hadde satt seg til bords under middagen til White House Correspondents' Association, ble kvelden brått avbrutt av høye smell.

Presidenten og førstedame Melania Trump ble umiddelbart evakuert fra scenen. Hendelsen fant sted på Washington Hilton, hvor festen var i full gang, og videoer viser tungt bevæpnede vakter som raskt sikret området. Ifølge innledende rapporter fra Sky News skal det ha blitt avfyrt fem skudd, men dette er foreløpig ikke bekreftet av offisielle kilder. Fox News melder at skytingen fant sted i hotellets lobby.

Secret Service har bekreftet en skyteepisode i en uttalelse, og opplyser at presidenten og førstedamen er i sikkerhet, sammen med andre beskyttede personer. En person er pågrepet, og politiet etterforsker saken. Tilstanden til eventuelle skadde er foreløpig ukjent. Under evakueringen ble visepresident JD Vance eskortert bort av Secret Service, etterfulgt av president Trump.

Trump skal ha uttrykt ønske om å returnere til scenen, men ble nektet av sikkerhetspersonellet. Dette er ikke første gang Trump har vært involvert i hendelser som truer hans sikkerhet. Tidligere har han blitt utsatt for to attentatforsøk: i juli 2024 ble han skutt i øret under et valgmøte i Pennsylvania, og i september 2024 ble en bevæpnet mann stoppet før han kunne skyte på en golfbane i Florida. Motivet for skytingen i Washington D.C. er fortsatt ukjent.

Flere fremtredende medlemmer av Trumps regjering var til stede, inkludert utenriksminister Marco Rubio og forsvarsminister Pete Hegseth. Weijia Jiang, leder for korrespondentene i Det hvite hus, beskriver situasjonen som skremmende og takker Gud for at ingen ble skadet. Trump har foreslått å utsette middagen i 30 dager. Rapporter indikerer at den mistenkte avfyrte skudd som traff et medlem av Secret Service, som heldigvis brukte skuddsikker vest.

Kilder til Fox News melder at personen forsøkte å passere sikkerhetskontrollen med et våpen, men ble stoppet før vedkommende nådde ballsalen. CNN rapporterer at den pågrepne er en 30 år gammel mann fra California. Vitner beskriver kaotiske scener, med gjester som gjemte seg under bordene. Brian Kilmeade fra Fox News forteller at han så Erika Kirk, enken til Charlie Kirk, sammen med FBI-sjef Kash Patel, og at hun virket traumatisert etter hendelsen.

Charlie Kirk ble skutt og drept i et attentat i fjor høst. CNN-journalist Wolf Blitzer forteller at han var svært nær den bevæpnede mannen og hørte tre til seks skudd. Han uttrykker lettelse over at politiet handlet raskt og stoppet gjerningspersonen. Blitzer understreker at sikkerhetsoppbudet var usedvanlig stort, men at gjerningspersonen likevel klarte å komme seg forbi metalldetektoren.

Presidenten var planlagt å tale rundt klokken 03.30, men middagen ble avlyst etter evakueringen. Trump delte en melding på Truth Social der han roste Secret Service og politiet for deres innsats, og sa at han hadde anbefalt å fortsette arrangementet, men ville følge politiets råd. Han antydet at kvelden ville bli annerledes enn planlagt, og at de måtte gjøre det om igjen.

Trump har tidligere boikottet denne tradisjonsrike middagen under sin første og andre presidentperiode, men deltok altså i år, i det som ble en svært dramatisk kveld





