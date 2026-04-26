Skudd avfyrt under middag i Det hvite hus – Trump og Melania evakuert

President Trump og førstedame Melania Trump ble evakuert etter at skudd ble avfyrt under White House Correspondents' Association-middagen. En mann er pågrepet, og justisministeren lover flere tiltalepunkter.

President Donald Trump og førstedame Melania Trump ble raskt evakuert fra White House Correspondents' Association-middagen etter flere høye smell som ble hørt kort tid etter at presidenten hadde satt seg til bords.

Hendelsen, som fant sted under den årlige og prestisjetunge middagen, utløste umiddelbar panikk og en rask respons fra Secret Service og politiet. Trump beskrev hendelsen som traumatisk for både seg selv og førstedamen, men understreket den imponerende reponstiden fra sikkerhetsstyrkene. Han roste Secret Service for deres effektive evakuering av ham, Melania Trump og visepresident JD Vance, og fremhevet at agentenes raske handlinger sannsynligvis forhindret en langt mer alvorlig situasjon.

Under en påfølgende pressekonferanse fortalte Trump at han hadde snakket med Secret Service-agenten som ble truffet av skudd, og at agenten er i god form takket være bruken av skuddsikker vest. Trump beskrev angrepet som et forsøk på å skade, og understreket at våpenet som ble brukt var kraftfullt og at skuddet ble avfyrt på kort avstand.

Han benyttet anledningen til å kritisere sikkerheten i bygningen der middagen fant sted, og argumenterte for behovet for et sikrere miljø, spesielt med henvisning til hans planer om å bygge et skuddsikkert ballrom i Det hvite hus. Trump påpekte at dette ikke er første gang republikanere har vært mål for angrep, og refererte til to tidligere attentatforsøk mot ham selv: et i Pennsylvania 13. juli der han ble truffet i øret av en skytter, og et i Florida 15. september 2024, der en mann med gevær ble pågrepet nær hans golfbane.

Presidenten appellerte til nasjonen om å stå samlet, uavhengig av politiske uenigheter, og beskrev den pågrepne mannen som en syk person. Den mistenkte, en 30 år gammel mann fra California, er nå i politiets varetekt. Justisminister Todd Blanche, som også var til stede på pressekonferansen, opplyste at de forventer å ta ut flere tiltalepunkter mot den pågrepne i løpet av kort tid.

Trump avsluttet talen sin med å uttrykke håp om å kunne gjenoppta middagen med journalistene om 30 dager, og signaliserte en vilje til å fortsette dialogen og samarbeidet med pressen til tross for den skremmende hendelsen. Hendelsen har utløst en bred debatt om sikkerheten rundt offentlige arrangementer og politiske ledere, og har ført til økt fokus på behovet for å styrke sikkerhetstiltakene for å beskytte mot potensielle trusler.

Sikkerhetseksperter har allerede begynt å analysere hendelsesforløpet for å identifisere eventuelle svakheter i sikkerhetsopplegget og foreslå forbedringer. Det er forventet at hendelsen vil føre til en gjennomgang av sikkerhetsprotokollene for fremtidige arrangementer med høy profil





