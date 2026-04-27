Skudd avfyrt ved fotballbane på Økern – ingen skadet

En person ble pågrepet og løslatt etter skyting nær en fotballbane i Oslo. Politiet etterforsker saken, men har foreløpig ingen mistenkte. Flere vitner rapporterte om skudd under en fotballkamp for barn og tenåringer.

En dramatisk hendelse rystet natt til søndag Økern i Oslo da skudd ble avfyrt i nærheten av en fotballbane under en kamp for barn og tenåringer.

Politiet mottok melding om skytingen like etter klokken 22:00 og rykket umiddelbart ut med betydelige ressurser. Flere vitner rapporterte om mellom fem og seks skudd, noe som skapte panikk og frykt blant de mange tilstedeværende. Til tross for den alvorlige situasjonen, ble ingen alvorlig skadet i hendelsen. Politiet har gjennomført et omfattende søk etter potensielle gjerningspersoner, og benyttet seg av både helikopter, patruljebiler og hundeenheter.

Kriminalteknikere har også vært på stedet for å sikre spor og samle bevis. I løpet av natten ble en person pågrepet og to andre innbrakt til avhør, men alle tre ble senere sjekket ut av saken og løslatt. Dette understreker kompleksiteten i etterforskningen og behovet for grundig arbeid for å identifisere de ansvarlige. Skytingen fant sted i umiddelbar nærhet til en fotballkamp for barn og unge, noe som har skapt stor bekymring i lokalsamfunnet.

Ståle Martin Holt, trener for fotballaget til Røa, beskriver situasjonen som skremmende. Han var fullt fokusert på kampen da han ble varslet om skuddene av ungdommer som hadde sett episoden. Disse ungdommene løp inn på banen og ba om at kampen ble stoppet umiddelbart. Holt reagerte raskt og stoppet kampen, og sørget for at spillerne ble trukket i sikkerhet.

Ungdommene som hadde sett skytingen, ble ikke tillatt å hente eiendelene sine på banen, men ble i stedet samlet på klubbhuset. Denne raske reaksjonen fra treneren og ungdommene bidro sannsynligvis til å forhindre ytterligere skade eller panikk. Fotballtrener Alexander Jigouline har uttalt at flere av barna er preget av hendelsen, noe som understreker den psykologiske påvirkningen en slik hendelse kan ha på unge mennesker. Politiet jobber nå med å gi støtte og oppfølging til de som er berørt.

Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase, og politiet er forsiktige med å spekulere i motivet bak skytingen. Foreløpig er ingen siktet eller mistenkt i saken, men politiet fortsetter å jobbe intensivt med å samle inn informasjon og avhøre vitner. De oppfordrer alle som har informasjon om hendelsen til å melde seg. Politiet understreker viktigheten av å kartlegge hendelsesforløpet i detalj for å kunne identifisere gjerningspersonen eller -personene.

Skytingen har naturlig nok skapt bekymring for sikkerheten i området, og politiet vil øke sin tilstedeværelse i tiden fremover for å berolige befolkningen og forebygge ytterligere hendelser. Lokalsamfunnet har reagert med sjokk og vantro på skytingen, og mange uttrykker sin frykt for at volden skal spre seg. Det er viktig at politiet får all nødvendig støtte og ressurser for å løse denne saken og gjenopprette tryggheten i området.

Hendelsen understreker også behovet for å jobbe forebyggende for å hindre at unge mennesker blir involvert i kriminalitet og vold





Skudd avfyrt under korrespondentmiddag i Washington D.C. – President Trump uskaddPresident Donald Trump er i sikkerhet etter en skyteepisode under korrespondentmiddagen i Washington D.C. Den mistenkte er pågrepet. Hendelsen skapte panikk blant de 2600 deltagerne.

Read more »

Skudd avfyrt under middag i Det hvite hus – Trump og Melania evakuertPresident Trump og førstedame Melania Trump ble evakuert etter at skudd ble avfyrt under White House Correspondents' Association-middagen. En mann er pågrepet, og justisministeren lover flere tiltalepunkter.

Read more »

Skudd avfyrt under middag i Det hvite hus – Trump evakuertPresident Donald Trump og førstedame Melania Trump ble evakuert under middagen til White House Correspondents' Association etter at det ble avfyrt skudd. En person er pågrepet, og Secret Service etterforsker hendelsen.

Read more »

Skudd avfyrt under korrespondentmiddag i Washington D.C.Under den årlige korrespondentmiddagen i Washington D.C. ble det avfyrt skudd, noe som førte til evakuering av president Trump og andre deltakere. En mistenkt er pågrepet og en Secret Service-agent ble skadet.

Read more »

Politiet fryktet bombe i OsloSøndag ble det registrert et jordskjelv i Oslo. Det har ført til telefonstorm hos nødetatene.

Read more »

Skyting på Økern i Oslo – én person skadetEn person er skadet etter en skyteepisode på Økern i Oslo. Politiet leter etter gjerningspersoner og har iverksatt en omfattende etterforskning. Hendelsen skjedde i nærheten av Lørenbanen, og flere vitner har meldt om panikk og frykt.

Read more »