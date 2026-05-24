Skuddveksling og skadet person i nærheten av Det hvite hus

En manns angrep mot et Secret Service-kontrollpost nær Det hvite hus har vist segพอvert med store politistyrker. En uavhengig person ble skadd, men det er uklart om vedkommende ble truffet av gjerningsmannen eller av Secret Service.

Det ble skuddveksling mellom den mistenkte og Secret Service agenter natt til søndag. Politiet og Secret Service har sperret av gater rundt Det hvite hus etter meldinger om at flere skudd var avfyrt i nærheten av bygget, ifølge en ikke navngitt politiskilde til nyhetsbyrået AP.

Den mistenkte skal være en 21 år gammel mann. 21-åringen ble skutt av Secret Service etter å ha avfyrt flere skudd mot en kontrollpost nær Det hvite hus. Store politistyrker, inkludert Secret Service og FBI, rykket lørdag ut etter at det ble avfyrt skudd i nærheten av Det hvite hus i Washington. Hendelsen skjedde da mannen nærmet seg kontrollposten og begynte å skyte, rundt midnatt norsk tid.

Ifølge rettsdokumenter forsøkte han i fjor sommer å komme seg forbi en annen kontrollpost. |||President Trump satt i Det ovale kontor og skal ha jobbet med Iran-forhandlingene, da skuddene ble avfyrt. |||Tilfeldig person skadet En tilfeldig forbipasserende ble også skadet i skytingen, men det er uklart om personen ble truffet av gjerningsmannen eller av skudd fra Secret Service. |||Etter skuddene, ble bygningen stengt i rundt en time.

|||Angrepene skjer under en måned etter det politiet mener var et attentatforsøk på presidenten 25. april. Da oppsto det kaos under den tradisjonsrike korrespondentmiddagen da en væpnet mann åpnet ild ved sikkerhetskontrollen





