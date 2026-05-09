Skuespilleren Dave Coulier forteller om helseoppdatering på Instagram etter kreftsykdom

Skuespilleren Dave Coulier deler en helseoppdatering på Instagram etter å ha slitt med kreftsykdommer. I videoen forteller Coulier at endringene skyldes bivirkninger etter omfattende stråling for kreft i halsen med en vektnedgang på 45 pund på grunn av dårlig allmenntilstand. Coulier forteller også at han nylig har tatt PET-skanninger som viser en god prognose for kreft hos ham.

Skuespilleren Dave Coulier (66), kjent fra tv-serien 'Full House', delte torsdag en helseoppdatering på Instagram . Der svarte han fansen som har lagt merke til at han ser annerledes ut og høres annerledes ut enn før, melder The Hollywood Reporter.

- Hei alle sammen, det er meg, Dave, og jeg har ikke postet på en god stund, og sist jeg gjorde det, sa noen av dere at jeg ser annerledes ut og høres annerledes ut, og det gjør jeg, sa han i videoen. Han forklarer at endringene skyldes bivirkninger etter omfattende stråling for kreft i halsen.

- Jeg har ikke klart å spise fast føde på flere måneder, så jeg har gått ned 45 pund (rundt 20 kilo), det er det dere ser. Og det har påvirket evnen min til å snakke, sier Coulier ifølge The Hollywood Reporter. Coulier fortalte i november 2024 at han var diagnostisert med non-Hodgkins lymfom i stadium 3. I desember kom det frem at han også hadde fått påvist kreft ved tungebasen.

Likevel er det lys i tunnelen for skuespilleren. Han forteller at han nylig har tatt PET-skanninger, og at prognosen ser bra ut for begge krefttypene.





