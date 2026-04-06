Sky Ferreira anklager Charli XCX for å ha brukt demoer uten kredittering

Sky Ferreira hevder at Charli XCX har brukt hennes gamle demoer på albumet «Wuthering Heights» uten å gi henne kredittering. Charli XCXs management avviser anklagene.

Hør på saken: Den amerikanske artisten Sky Ferreira (33) har anklaget den britiske artisten Charli XCX (33) for å ha brukt gamle demoer av hennes musikk på albumet « Wuthering Heights » uten å gi henne tilstrekkelig kredittering på låtene. Dette rapporteres av Billboard. Albumet ble lansert 13. februar 2026, og Ferreira hevder at albumet inneholder lydspor fra uferdige låtinnspillinger hun har jobbet med tidligere. Anklagene dukket opp i kommentarfeltet på Instagram under et innlegg fra en fan.

Nå svarer Charli XCXs management på anklagene. Det hele startet da Ferreira kommenterte en Instagram-post fra en fan, og skrev at «din favorittartist spiller inn mine gamle sanger», ifølge Billboard. En bruker på X (tidligere Twitter) delte også skjermbilder av meldinger som hevdet at to sanger på «Wuthering Heights» var «stjålet» fra Ferreiras demoer fra henholdsvis 2018 og 2015. Ferreira svarte i kommentarfeltet at hun opprinnelig ikke hadde tenkt å si noe, men at situasjonen «brakte tilbake mye hun har jobbet hardt for å komme over». Imidlertid er Ferreira kreditert som gjestevokalist, medlåtskriver og vokalprodusent på låten «Eyes of the World» fra albumet. \Charli XCXs management har avvist anklagene i en uttalelse til Billboard. De understreker at Charli XCX alltid krediterer rettferdig og verdsetter sine samarbeidspartnere høyt. I uttalelsen skriver managementet: «En standard prosess ble gjennomført på et lite antall spor fra albumet, inkludert fragmenter av materiale fra tidligere økter.» De forklarer videre at alle relevante parter ble konsultert, og at låtskrivingskredittering og økonomiske rettigheter ble bestemt og godkjent kollektivt skriftlig før albumets utgivelse. Denne uttalelsen forsøker å klargjøre situasjonen og imøtegå anklagene om manglende kredittering. Det er viktig å merke seg at begge artister er etablerte navn i musikkbransjen, og enhver tvist rundt låtskriving og kredittering kan få stor oppmerksomhet. Denne saken berører spørsmål om rettferdighet i musikkbransjen og hvordan kunstnere blir kreditert for sitt arbeid, spesielt når det gjelder bruk av tidligere innspilt materiale. Det er også interessant å se hvordan sosiale medier spiller en rolle i å bringe slike anklager frem i lyset. \Charli XCX befinner seg for tiden i Kyoto i Japan, hvor hun filmer en film og ferdigstiller sitt kommende studioalbum. Begge artistene har foreløpig ikke kommentert saken direkte offentlig. Det er derfor uklart hvordan saken vil utvikle seg. Videre undersøkelser og eventuelle offentlige uttalelser fra artistene selv vil være avgjørende for å få en fullstendig forståelse av hendelsesforløpet og avgjøre tvisten. Publikum og fans venter spent på utviklingen i saken. Det er også interessant å merke seg at albumet «Wuthering Heights» har blitt godt mottatt av kritikere og fans, noe som legger enda mer press på situasjonen. Spørsmålet om kreativitet, inspirasjon og rettighetene til musikk er alltid komplekst, og dette tilfellet er et tydelig eksempel på hvor viktig det er med klare avtaler og riktig kredittering i musikkbransjen





