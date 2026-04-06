Sky Ferreira Anklager Charli XCX for å Ha Brukt Gamle Demoer Uten Kredittering

Sky Ferreira anklager Charli XCX for å ha brukt hennes gamle demoer på albumet «Wuthering Heights» uten å kreditere henne. Charli XCXs management avviser anklagene, mens saken setter søkelyset på bruk av uferdige innspillinger i musikkproduksjon.

Hør på saken. Amerikanske Sky Ferreira (33) har anklaget britiske Charli XCX (33) for å ha brukt hennes gamle demoer på albumet « Wuthering Heights » uten å kreditere henne på låtene. Dette melder Billboard. Albumet ble lansert 13. februar 2026, og Ferreira hevder at det inneholder lydspor fra uferdige låtinnspillinger som hun har laget. Anklagene dukket opp i kommentarfeltet på Instagram under en fan sin post. Nå svarer Charli XCX sitt management.

Hele saken startet da Ferreira kommenterte på en fans Instagram-post, og skrev at «din favorittartist spiller inn mine gamle sanger», ifølge Billboard. En bruker på X (tidligere Twitter) publiserte også skjermbilder av meldinger som hevdet at to sanger på «Wuthering Heights» var «stjålet» fra Ferreiras demoer fra 2018 og 2015. Ferreira svarte i kommentarfeltet at hun ikke hadde planer om å si noe, men at situasjonen «brakte tilbake mye hun har jobbet hardt for å komme over». Imidlertid er Ferreira kreditert som gjestevokalist, medlåtskriver og vokalprodusent på låten «Eyes of the World» fra albumet. Charli XCX sitt management avviser anklagene i en uttalelse til Billboard. De understreker at Charli XCX alltid krediterer rettferdig og setter stor pris på sine samarbeidspartnere. – En standard prosess ble fulgt på et lite antall spor fra albumet, inkludert fragmenter av materiale fra tidligere økter, skriver managementet. De opplyser at alle relevante parter ble konsultert, og at låtskrivingskredittering og økonomisk kompensasjon ble bestemt og godkjent skriftlig av alle parter før albumet ble lansert. Charli XCX er for tiden i Kyoto i Japan, hvor hun filmer en film og fullfører sitt kommende studioalbum. Ingen av artistene har hittil kommentert saken offentlig.\Denne tvisten har satt søkelyset på praksisen med å bruke uferdige demoer og tidligere innspillinger i moderne musikkproduksjon. Mange artister og produsenter benytter seg av fragmenter og elementer fra tidligere økter for å skape nye låter. Dette kan være en effektiv måte å utvikle ideer på, men det reiser også spørsmål om rettferdig kredittering og opphavsrett. Saksbehandlingen i dette tilfellet vil trolig sette presedens for hvordan slike situasjoner håndteres i fremtiden. Det er viktig å sørge for at alle involverte parter blir riktig kreditert og kompensert for sitt arbeid. Manglende kredittering kan føre til både juridiske tvister og omdømmetap. Publikum har også rett til å vite hvilke artister og låtskrivere som har bidratt til et musikkverk, og å anerkjenne det kreative arbeidet som ligger bak musikken de lytter til. Mangelen på en transparent prosess kan føre til mistillit og redusere verdien av musikken.\Saken illustrerer også kompleksiteten i moderne musikkbransje, hvor samarbeid og bruk av digitale verktøy har ført til mer komplekse produksjonsmetoder. Det er viktig å ha klare avtaler og protokoller for å sikre at alle rettigheter blir ivaretatt. Uenigheter om kredittering og bruken av musikkmateriale er dessverre ikke uvanlig, og det er derfor viktig å ha en klar og gjennomsiktig tilnærming til rettighetsforvaltning. Fremveksten av digitale plattformer og samarbeidsverktøy har gjort det lettere å dele og bearbeide musikk, men det har også skapt nye utfordringer når det gjelder å sikre at rettighetene til alle involverte parter blir respektert. Det er essensielt å etablere klare retningslinjer og følge en standardisert prosess for å minimere risikoen for konflikter og sikre et rettferdig og bærekraftig musikkmiljø. Fans og musikere ser ut til å ha en interesse i at rettighetene er ivaretatt, og det er viktig å ha en dialog om disse spørsmålene for å sikre et rettferdig og transparent musikkmiljø





