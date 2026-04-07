Sky-løsninger i endring: Er de fortsatt det beste valget?

Jean-Philippe Caquet stiller spørsmål ved om sky-løsninger fortsatt er det beste valget for både offentlig og privat sektor, og fremhever utfordringer knyttet til sikkerhet, pris og kompleksitet. Han argumenterer for at det er nødvendig å vurdere alternativer og stille kritiske spørsmål til leverandørene.

Jean-Philippe Caquet, rådgiver i informasjonsforvaltning i Innlandet fylkeskommune og driver av Caquet Consult, tar i denne debattartikkelen for seg spørsmålet om sky-løsninger fortsatt er det beste valget for både offentlig og privat sektor. Innlegget reflekterer skribentens egne meninger.\I 2020 virket sky-løsninger som en revolusjon. Løftet om ubegrenset skalering, mindre infrastruktur å vedlikeholde, og tilgang fra hvor som helst, kombinert med attraktive priser, appellerte bredt.

Men Caquet peker på at prisene nå stiger, og at tilleggskostnader som exit-kostnader, konsulentbistand (som ikke alltid er inkludert i tilbudet), integrasjonskompleksitet og generell prisvekst, kompliserer regnestykket. Han stiller spørsmålet om sky-løsninger faktisk lønner seg i dagens marked. Han mener at vi må ta et skritt tilbake og vurdere om dette er den beste veien fremover. Videre fremhever han utfordringer knyttet til sikkerhet, spesielt med tanke på amerikansk lovgivning som gir tilgang til data uavhengig av lagringssted, samt potensielle geopolitiske faktorer. Caquet argumenterer for at amerikansk politikk ofte styres av økonomiske interesser, noe som bør få både offentlige og private virksomheter til å tenke seg om før de lagrer sensitive data hos potensielle konkurrenter.\Caquet er kritisk til det han kaller en «enshitification» av teknologien, der fokuset ser ut til å ha flyttet seg fra å løse problemer til å maksimere aksjonærverdier. Han mener at mange programvareløsninger, som for eksempel Microsofts Teams og Sharepoint, ikke nødvendigvis forbedrer informasjonsforvaltningen, men snarere pakker inn de samme underliggende utfordringene i et nytt grensesnitt. Han påpeker at Teams er en møteløsning som kan erstattes av mange andre alternativer, hvorav noen er både sikrere og bedre. Han etterlyser en større vektlegging av strukturerte data, som han mener er langt mer verdifulle enn enda flere Word-dokumenter. Caquet kritiserer også KI-løsninger som Copilot, som han mener kan føre til en økning i ustrukturert data og dårligere kvalitet. Han mener det er viktig å stille spørsmål ved leverandørene og løsningene, og vurdere om disse faktisk er de beste for brukerne.\Til slutt presenterer Caquet en rekke alternativer til amerikanske suiteløsninger, inkludert LibreOffice, OnlyOffice, Nextcloud, Jitsi Meet, BigBlueButton, Stalwart, Dovecot/Postfix, Gitea/Forgejo og Taiga. Han erkjenner at ingen av disse er perfekte, eller umiddelbare erstatninger. Han understreker at påstanden om at det ikke finnes alternativer, er feilaktig. Fremveksten av KI gir muligheter til å utvikle nye løsninger uten å basere seg fullt og helt på KI-teknologi. Caquet avslutter med å understreke at verden har endret seg, og at vi må stille spørsmål om datasikkerhet og den reelle nytten av de løsningene vi bruker. Han oppfordrer til å handle der svarene er negative, og å tilpasse seg en verden i endring





