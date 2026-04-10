Skytevåpen brukt i trusselsituasjon i Lier: Fire pågrepet

Politiet rykket ut til en hendelse i Lier hvor det ble brukt skytevåpen. Fire personer er pågrepet, og politiet etterforsker saken som knyttet til kriminelle miljøer. Ingen er alvorlig skadet, men én person er sendt til legevakt for undersøkelse.

LIER (Drammens Tidende): Ifølge politiet skal det ha blitt brukt skytevåpen i forbindelse med hendelsen. Politiet var på stedet med en rekke tungt bevæpnede patruljer. Politiet bekrefter at de har kontroll på den fornærmede i saken. Fire personer er pågrepet. – Vi har kontroll på fire personer som er blitt pågrepet, sier Tom Richard Skuggedal, operasjonsleder i Sørøst politidistrikt. De leter ikke etter flere personer på nåværende tidspunkt.

Ingen skal være skadet, men en person sendes til legevakta for undersøkelse. Deretter vil vedkommende bli avhørt. Jakten pågår. Til Drammens Tidende opplyste operasjonsleder Ståle Olstad Fuglaas tidligere fredag at de lette etter én eller to personer etter trusselsituasjonen. Ifølge politiet tilhører de involverte et kriminelt nettverk, og politiet ser på dette som en hendelse som involverer kjente aktører i det kriminelle miljøet. – Foreløpige opplysninger gjør at politiet har grunn til å tro at vi har navn på de involverte mistenkte, og vil søke å få kontroll på de utover dagen, opplyste politiet da. Han ville ikke si noe om hvordan politiet lette etter den, eller de, mistenkte, men understreket: – Det er ingen fare for omgivelsene i forbindelse med dette. Det er grunn til å tro at dette er internt. Operasjonslederen ville heller ikke si noe om hva slags skytevåpen som har vært i bruk. Han opplyser at det ikke er avfyrt skudd. – Har våpenet blitt brukt som en trussel? – Det har nok blitt vist fram, sier Skuggedal. – Kom løpende ut Det var politiet selv som først kom over situasjonen da de allerede var i området. – Så kom det en person som har blitt truet, løpende ut av et bygg. Drammens Tidende har snakket med daglig lederen av bedriften. – Vi er usikre på hva som har skjedd, sier han og henviser til politiet. Den operative innsatsen på stedet er avsluttet. – Politiet vil fortsette arbeidet med avhør osv. samt å lokalisere de mistenkte, skriver Fuglsaas i politiloggen.





