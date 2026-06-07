Skyting og drap i Israel - flere såret

En mann ble drept og fem såret i flere angrep i Israel. Angrepene etterforskes som terror. Soldater ble sendt for å lete etter mistenkte.

En mann ble skutt og drept og fem andre såret i flere angrep i Israel søndag. Angrepene etterforskes som terror. Soldater ble sendt til området, som ligger nær grensen til den okkuperte Vestbredden , for å lete etter mistenkte.

Soldatene, sammen med ekstra medisinsk personell, begynte omfattende søk etter flere terrorister og gir medisinsk behandling til de sårede, opplyste det israelske militæret (IDF). Den drepte var en 55 år gammel reservist som var leder for en lokal beredskapsstyrke. Minst fem ble såret, og tilstanden for en av dem beskrives som kritisk. På et regjeringsmøte senere på dagen fortalte statsminister Benjamin Netanyahu at politiet hadde pågrepet en mulig medhjelper.

Ifølge politiet er dette en mann i 20-årene fra byen Tayibe, der de fleste av de 50.000 innbyggerne er palestinere. Mannen skal ha angrepet politifolkene med en knust flaske da de kom for å pågripe ham. Ambulansetjenesten Magen David Adom opplyser at skudd først ble avfyrt ved en bensinstasjon nær Kochav Yair, som ligger noen kilometer lenger sør. Her skal to personer ha blitt såret.

Deretter kom det meldinger om folk som var skutt to andre steder i nærheten. Folk i området ble bedt om å holde seg innendørs. Bakgrunnen for angrepene er den vedvarende spenningen mellom israelere og palestinere. Området rundt Kochav Yair har vært åsted for flere sammenstøt tidligere.

Den israelske regjeringen har igangsatt en omfattende sikkerhetsoperasjon for å øke tryggheten for innbyggerne. Netanyahu understreket at Israel vil slå hardt ned på terrorisme og at ingen skal true landets sikkerhet. Samtidig fordømmer palestinske ledere angrepene og oppfordrer til ro. De påpeker at voldsspiralen må brytes gjennom dialog.

Søndagens hendelse har skapt stor bekymring blant lokalbefolkningen. Mange frykter at dette kan føre til en ny opptrapping av vold. Beredskapsstyrker er satt i høy beredskap, og veisperringer er opprettet for å kontrollere trafikken. Sykehusene i området har mottatt de sårede og jobber med å stabilisere de kritisk skadde.

Politiet etterforsker fortsatt hendelsen og leter etter eventuelle gjerningsmenn som fortsatt er på frifot. Dette er ikke første gang Israel opplever slike angrep. Bare i år har flere titalls mennesker blitt drept i terrorhandlinger. Sikkerhetseksperter advarer om at situasjonen kan forverres dersom det ikke tas politiske initiativ for å dempe konflikten.

Samtidig har det israelske forsvaret økt tilstedeværelsen på Vestbredden for å forebygge nye angrep. Hendelsen søndag viser at trusselen er konstant, og at sikkerhetsstyrkene må være på vakt til enhver tid. Lokale myndigheter har bedt innbyggerne om å være årvåkne og rapportere mistenkelig aktivitet. Skoler og offentlige kontorer holdt stengt mandag som en forholdsregel.

Den israelske regjeringen har også bedt om internasjonal støtte i kampen mot terror. Flere land, inkludert USA, har uttrykt solidaritet med Israel og fordømt angrepene. Samtidig understreker de viktigheten av å finne en fredelig løsning på konflikten. Offeret, en 55 år gammel reservist, blir hyllet som en helt av lokalsamfunnet.

Han var leder for en lokal beredskapsstyrke og deltok frivillig i sikkerhetsarbeidet. Begravelsen finner sted tirsdag, og det ventes stor deltakelse. Familien hans har uttrykt sorg og sinne over det meningsløse drapet. De håper at myndighetene vil finne og straffe de ansvarlige.

Samlet sett viser hendelsen hvor kompleks og skjør sikkerhetssituasjonen er i Israel. Til tross for mange anstrengelser for å opprettholde roen, kan enkeltpersoners handlinger føre til alvorlige konsekvenser. Myndighetene fortsetter å etterforske, og det er forventet at flere arrestasjoner vil finne sted





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